Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa: “Sonia quedó sola”

En redes circula un video con una psicofonía de Yeison Jiménez, a quien se le escucha hablar sobre su esposa y su muerte.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yeison Jiménez se habría comunicado al hablar de su esposa. (Foto: Canal RCN- Freepik)

El pasado sábado 10 de enero, Colombia se vistió de luto tras conocerse que el cantante de música popular, Yeison Jiménez perdió la vida en medio de un accidente aéreo, pues él junto a otros cinco integrantes de su equipo, viajaría desde Boyacá hasta Antioquia.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la investigación, la aeronave habría volado de tres a cinco minutos y al caer, en el segundo impacto tras rebotar, se habría prendido en llamas hasta destrozar casi su totalidad.

Desde su fallecimiento, han salido a la luz supuestas psicofonías y hasta videos y fotos del fantasma de Yeison Jiménez y cada vez, la información que sale es más escalofriante.

¿Cuáles son las psicofonías que han salido de Yeison Jiménez?

La muerte de Yeison Jiménez no ha sido superada ni por su familia, amigos, fanáticos y hasta de quienes no eran sus seguidores, ya que su repentina partida conmocionó tanto por la forma tan triste de haberse ido de este mundo y más siendo tan joven.

Por eso es que, parapsicólogos y personas que se conectan con el más allá, han tratado de comunicarse con el artista.

Supuesta psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa.
Supuesta psicofonía de Yeison Jiménez. (Foto: Freepik)

Pero así mismo, e incluso en situaciones que no tienen que ver con este tema paranormal, se han registrado momentos en los que han pasado escalofriantes sucesos como escucharse la voz de Yeison y hasta se han visto cosas moviéndose en sus despedidas.

En el caso de uno del concierto de Pipe Bueno, justo un día después de su muerte, es escuchó claritamente de su voz un “muchas gracias”.

¿Cuál es la psicofonía de Yeison Jiménez en el que menciona a su esposa, Sonia Restrepo?

En las últimas dos semanas, un hombre que dice comunicarse con el más allá ha dejado grabadas conversaciones con Yeison Jiménez, pues en las psicofonías se han escuchado palabras de artista, quien, según el parapsicólogo, aun no comprende que está muerto.

Yeison Jiménez se habría comunicado al hablar de su esposa.
Supuesta psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa. (Foto: Canal RCN)

El pasado lunes 2 de febrero, el hombre publicó otras de las psicofonías en donde, de acuerdo con los comentarios del clip, Yeison nombra a su esposa y dice “Sonia quedó sola, no la usen” y también se escucha “no me quería morir”.

Sin duda, esto conmovió a sus seguidores, quienes afirman que se escucha el tono de voz de Yeison al expresar estas palabras, quedando sorprendidos por las supuestas revelaciones del artista desde el más allá.

