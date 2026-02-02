Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luto en la familia de Snoop Dogg: murió su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe

Hija de Snoop Dogg confirmó el fallecimiento de su bebé de 10 meses con un desgarrador mensaje.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Conmoción en la familia de Snoop Dogg: falleció su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe
Conmoción en la familia de Snoop Dogg: falleció su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe. (Foto AFP: Ethan Miller | Freepik).

La familia de Snoop Dogg atraviesa un doloroso duelo luego de que su nieta de 10 meses falleciera. La noticia fue confirmada por Cori Broadus, hija del artista estadounidense, a través de un desgarrador mensaje publicado en sus redes sociales.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la nieta de Snoop Dogg?

A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, realizada el pasado lunes 1 de febrero, Cori Broadus, hija de Snoop Dogg, dio a conocer que su hija de tan solo 10 meses falleció, al parecer, en horas de la tarde.

Familia de Snoop Dogg de luto tras la muerte de su nieta de 10 meses, esto es lo que se conoce
Familia de Snoop Dogg de luto tras la muerte de su nieta de 10 meses, esto es lo que se conoce. (Foto AFP: Valerie Macon).

La devastadora noticia se conoció pocos días después de que la menor fuera dada de alta del hospital, donde permaneció varios meses en la unidad de cuidados intensivos.

La bebé nació de manera prematura, a los seis meses de gestación, por cesárea, luego de que su madre desarrollara el síndrome HELLP, una grave complicación obstétrica caracterizada por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas.

¿Qué se sabe del estado actual de la hija de Snoop Dogg tras el fallecimiento de su bebé?

La joven de 26 años realizó una serie de publicaciones por medio de sus redes sociales en donde expresó el dolor que estaba sintiendo por la pérdida de su bebé de tan solo 10 meses de vida.

Con fotografías de la pequeña, Cori manifestó su deseo de ‘unirse’ a su hija, además de cuestionar la forma en la que sucedieron los hechos ya que no era el orden correcto de la vida: "Se suponía que me enterrarías a mí... No que yo te enterraría a ti, Codi".

Dolor y luto en el mundo del espectáculo
Dolor y luto en el mundo del espectáculo. (Foto Freepik).

Así mismo, Broadus expresó el dolor que estaba sintiendo por la pérdida de su pequeña al expresar que continuaba “esperando a que alguien me diga que despierte y que esto es solo una pesadilla".


Hasta el momento, Cori Broadus no ha entregado mayores detalles sobre las causas exactas del fallecimiento de su hija. Sin embargo, la noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo y condolencias por parte de seguidores y figuras del entretenimiento.

