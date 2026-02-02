Resurgen curiosas declaraciones de Yeison Jiménez sobre su mamá: “No creía"

Con el paso de los días, siguen saliendo a la luz nuevas declaraciones del cantante Yeison Jiménez sobre su vida familiar y profesional.

¿Cuál fue la entrevista de Yeison Jiménez que salió a la luz?

El cantante de Manzanares era bastante abierto en los últimos años a hablar de su vida, por lo que en diferentes pódcast reveló varios detalles inédito.

Recientemente se han empezado a viralizar unas declaraciones del artista en "El Poder de la Música con El Gato" en donde contó varias curiosidades de su carrera artística y qué rol tuvo su familia en su sueño.

Yeison Jiménez fue sincero al hablar en este pódcast de cómo confió en sí mismo para luchar por su sueño en la música, empezando a cobrar 50, 80 y hasta 150 mil pesos por sus primeras presentaciones.

Yo empecé cobrando 150.000 pesos, en un billar, cantina, panaderías, todo lo que se imagen.

¿Qué revelación había hecho Yeison Jiménez sobre su mamá en entrevista?

El cantante de Manzanares en esta entrevista sorprendió al revelar que durante sus primeros años sus papás no confiaron en su talento y carrera.

Yeison Jiménez reveló que su mamá no había ido a verlo siendo la primera vez cuando ya tenía algunas canciones pegadas en las emisoras y cobraba millones.

Mi mamá fue a un show mío cuando tenía dos canciones pegadas en radio y cobraba 17 millones de pesos.

El cantante aseguraba en sus declaraciones que nunca reprochó a sus seres queridos por no apoyarlo ya que sentía que era lo más lógico por sus condiciones. Las declaraciones puntuales las puede ver al minuto 36:00 del video.

Nunca había ido a verme cantar porque no creía. Hay que ser lógicos. Tú eres una madre cabeza de hogar tienes una bebé de un añito que tuviste dejar a los 15 días de la dieta.

El cantante asociaba el tema de la faltaba de apoyo con la situación económica de su familia ya que según contó nadie en su familia tenía ninguna comodidad o lujo.

¿Cómo crees que una mamá cabeza de hogar va a creer que va a ser cantante en esas condiciones?

Yeison asegura que su mamá empezó a interesarse por su carrera artística cuando vio que las personas en la calle le hablaban sobre su música.

Ya cuando sintió el power y le decían su hijo está sonando en todo lado. No le pasaba por la cabeza ni a ella ni a nadie.

Asimismo, reveló que su papá tampoco confió y curiosamente cuando se presentó en Manzanares dos veces, él nunca lo fue a ver.