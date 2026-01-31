Así fue la llegada de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, a su homenaje en El Campín

Este 31 de enero se llevó a cabo el homenaje al cantante Yeison Jiménez en el estadio El Campín en el que se le cumplió el sueño de su segundo concierto en este recinto el cual tenía programado para el 28 de marzo.

¿Cómo fue la llegada de Sonia Restrepo al homenaje de Yeison Jiménez en El Campín?

Familiares, equipo y colegas de Yeison Jiménez acordaron llevar a cabo el homenaje al artista de Manzanares en el estadio El Campín tras su trágico fallecimiento el pasado 10 de enero.

Un homenaje en el que sus familiares, amigos y fanáticos se reunieron para despedirlo por todo lo alto y cantar en su honor.

Como era de esperarse las cámaras de algunos medios de comunicación estaban a la espera de la familia de Yeison Jiménez y estas captaron la llegada de la viuda del artista Sonia Restrepo y de otros de sus familiares al estadio.

Sonia Restrepo llegó al estadio El Campín completamente vestida de blanco como lo indicaba el código de vestimenta del homenaje, la viuda de Yeison entró tomada de la mano con su cuñada Lina Jiménez.

Así captaron a la esposa de Yeison Jiménez en su llegada a El Campín. (Foto Canal RCN).

Nelson Velásquez le rindió homenaje a esposa y familia de Yeison Jiménez en El Campín

Sonia Restrepo y los otros familiares de Yeison Jiménez llegaron directo a su palco al frente de la tarima en donde se ubicaron rápidamente en medio de la presentación del cantante Nelson Velásquez.

El cantante de vallenato, gran amigo de Yeison Jiménez, cantó varias canciones de su repertorio y también varias de las favoritas del cantante de Manzanares.

Precisamente, Nelson en medio de su presentación y al percatarse de la llegada de la esposa de Yeison y de sus familiares decidió dedicarles unas emotivas palabras y pedir un aplauso de todo el estadio para ellos.

Un fuerte aplauso para su mamá, su esposa y toda su familia.

La esposa de Yeison estuvo atenta a la presentación y palabras de Nelson, a su vez se proyectaban imágenes de Yeison y él en uno concierto cantando juntos, algo que conmovió a Sonia que estuvo a punto de romperse en llanto.

¿Esposa de Yeison Jiménez se pronunció tras su fallecimiento?

Sonia Restrepo hasta el momento ha preferido guardar total silencio tras la tragedia de su esposo, por lo que en el homenaje del Movistar Arena y de El Campín solo se ha mostrado atenta a las muestras de cariño de todos hacia el 'Aventurero'.

Cabe resaltar que, la única hasta el momento que rompió el silencio fue Luz Mery Galeano, mamá de Yeison Jiménez, quien reveló cómo se enteró de la muerte de su hijo, cómo va su proceso de luto y también los sueños que ha tenido tras su partida.