Shakira anuncia la construcción de un estadio exclusivo para 'Las mujeres ya no lloran World Tour'

Shakira continúa con su tour, pero no como muchos esperaban. La cantante planea construir un estadio exclusivo para su próxima gira. Los detalles del proyecto han captado la atención de los fans en redes sociales.

¿Dónde será el nuevo estadio de Shakira?

Shakira reveló que su proyecto se llevará a cabo en Madrid, España. Tras ser cuestionada acerca de sus presentaciones en España, la artista llamó la atención al revelar que para este país ha reservado varias sorpresas.

Shakira anuncia la construcción de su nuevo estadio en España / (Foto de AFP)

En medio de una conversación, la barranquillera reveló que "tirará la casa por la ventana desde todo punto de vista" y que, desde ya, se están preparando todos los detalles para que sea una presentación memorable.

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¿Cómo describió Shakira su nuevo estadio?

Shakira confirmó que Live Nations está preparando un estadio especialmente para estos conciertos y bromeó con que podría llamarse “Estadio Shakira”.

Este anuncio refuerza la idea de que el recinto permitirá un control total sobre la producción, el sonido y los elementos visuales, ofreciendo una experiencia diseñada específicamente para sus espectáculos.

Se espera que el estadio se inaugure a finales de 2026 con una cuota inicial de 25 conciertos consecutivos. Esto permitirá a Shakira ofrecer espectáculos con efectos especiales permanentes que no podrían trasladarse en giras tradicionales.

¿Qué dijeron los representantes de España sobre el estadio de Shakira?

Los representantes oficiales de Madrid y de la Comunidad se han pronunciado sobre el anuncio, aunque aclarando que aún no se ha establecido una conversación formal con la artista.

Shakira no ha establecido acuerdos sobre la construcción de su estadio / (Foto de AFP)

Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, señaló que el concierto de Shakira es una “grandísima noticia” y que, aunque no se conoce dónde se realizará, esperan recibir información oficial en los próximos días.

Todavía no se ha hecho público dónde será y no me cabe la menor duda de que lo sabremos muy pronto y lo celebraremos

Por su parte, Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, confirmó que no tienen noticias oficiales, pero anticipó que harán lo posible para brindar información pronto.