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¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

Estos son los mejores días de mayo para cortarte el cabello según las fases de la Luna y encontrar el efecto deseado.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna
Fechas para cortarte el cabello en mayo según las fases lunares. (Fotos: Freepik)

Comienza mayo, un nuevo mes del 2026, en el que no solo se celebra un día especial para las madres del país, sino que también puede ser el momento ideal para renovar el look o darle un impulso al cabello.

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¿Cuáles son los mejores días para cortarse el cabello en mayo?

Según las creencias populares, las fases de la Luna influyen en el crecimiento y la salud del cabello, por lo que elegir bien la fecha del corte podría marcar la diferencia.

De acuerdo con quienes siguen el calendario lunar, los días más recomendados para cortarse el cabello son aquellos en los que la Luna se encuentra en fase creciente. Durante este periodo, se cree que el cabello crece más rápido y con mayor fuerza.

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En mayo de 2026, la Luna nueva será el 17 de mayo y la Luna llena el 31 de mayo, por lo que la fase creciente se dará entre el 18 y el 30 de mayo. Estas fechas son consideradas ideales para quienes buscan estimular el crecimiento del cabello.

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna
Fechas para cortarte el cabello en mayo según las fases lunares. (Foto: Freepik)

Por otro lado, si la intención es mantener el corte por más tiempo y evitar que crezca tan rápido, se suele recomendar hacerlo durante la fase menguante. En este caso, los días sugeridos serían entre el 2 y el 16 de mayo, cuando el crecimiento sería más lento.

¿Qué dicen las fases lunares sobre el cuidado del cabello?

Además del corte, las fases de la Luna también se asocian con otros cuidados capilares.

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Por ejemplo, la Luna llena, que en mayo será el 31 de mayo, es vista como un buen momento para realizar tratamientos de hidratación o nutrición, ya que se cree que el cabello está más receptivo.

Mientras tanto, la Luna nueva del 17 de mayo suele considerarse una etapa de transición, en la que algunas personas prefieren evitar cambios drásticos en su apariencia.

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna
Fechas para cortarte el cabello en mayo según las fases lunares. (Foto: Freepik)

Aunque no existe evidencia científica que respalde estas creencias, muchas personas siguen el calendario lunar como una guía para su rutina de belleza.

Así, mayo se convierte en una oportunidad para probar estas prácticas y elegir el día que mejor se ajuste a lo que se busca para el cabello.

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