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¿Qué es la psoriasis y cómo se trata, la enfermedad que padece Ornella Sierra?

Ornella Sierra reveló que tiene psoriasis y explicó cómo esta condición afecta su piel y vida.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ornella Sierra reveló que padece psoriasis y habló de cómo vive con esta enfermedad
Ornella Sierra confesó la enfermedad que tiene en la piel. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Ornella Sierra hizo una revelación sobre su estado de salud a través de sus redes sociales, donde compartió un video en su cuenta de Instagram en el que habló abiertamente de una enfermedad que padece desde hace varios años.

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¿Qué enfermedad reveló Ornella Sierra que tiene en su piel?

Según explicó, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famoso Colombia hace unos días volvió a presentar síntomas, los cuales, estarían relacionados con un episodio de estrés.

“Tengo una enfermedad que no se quita, psoriasis”, escribió Ornella Sierra en su publicación.

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Ornella señaló que esta condición la ha acompañado desde hace tiempo y que, desde que tiene memoria, ha tenido que convivir con ella.

Ornella Sierra reveló que padece psoriasis y habló de cómo vive con esta enfermedad
Ornella Sierra confesó la enfermedad que tiene en la piel. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido explicó que se trata de una enfermedad que afecta su piel, especialmente en el cuero cabelludo, lo que le ha generado incomodidades en diferentes momentos.

Además, aprovechó el espacio para referirse a los comentarios que ha recibido en redes sociales relacionados con su apariencia. Según contó, algunas personas han hecho observaciones sobre su cabello, asociándolo con falta de cuidado por caspa.

Frente a esto, decidió mostrar su cuero cabelludo en el video y aclarar la situación: “tengo una lesión literal en todo el cráneo que me descama la piel”, expresó.

¿Cómo se trata la psoriasis enfermedad que padece Ornella Sierra?

La creadora de contenido también indicó que, no considera que esta condición sea una de sus inseguridades.

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Ornella también dejó claro que se trata de una condición que no tiene cura, pero con la que ha aprendido a convivir.

“Yo soy más que mi piel que mi apariencia física”, manifestó Ornella en el video.

Ornella Sierra reveló que padece psoriasis y habló de cómo vive con esta enfermedad
Ornella Sierra confesó la enfermedad que tiene en la piel. (Foto: Canal RCN)

La psoriasis es una enfermedad crónica que afecta la piel y se manifiesta con enrojecimiento, descamación y picazón. Suele aparecer en zonas como el cuero cabelludo, codos y rodillas. La enfermedad no es contagiosa.

Factores como el estrés pueden desencadenar brotes. Aunque la enfermedad no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a controlar sus síntomas, como cremas tópicas, medicamentos y terapias que ayudan a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen.

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