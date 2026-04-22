Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo; esto dijo

Hablar de hábitos saludables durante el embarazo cada vez genera más interés, sobre todo cuando se comparten desde la experiencia propia. En ese contexto, Sara Corrales ha contado cómo caminar se ha vuelto importante en esta etapa.

¿Cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo?

Caminar es una de las actividades más recomendadas durante el embarazo por su bajo impacto y porque se puede adaptar fácilmente a distintos ritmos. Según lo que ha compartido Sara Corrales, le ha permitido mantenerse activa sin sentirse exigida de más.

Sara Corrales se mantiene activa en su embarazo / (Foto de AFP)

Uno de los beneficios que más se menciona es la mejora en la circulación, lo que aliviana esa sensación de pesadez en las piernas que muchas mujeres experimentan. Además, contribuye a una mejor oxigenación del cuerpo, algo clave tanto para la madre como para el bebé.

También suele asociarse con un mejor manejo del peso y con niveles de energía más estables durante el día, temas que suelen preocupar y ocupar a quienes están atravesando esta etapa.

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¿De qué sirve caminar en el embarazo?

Más allá del cuerpo, caminar también puede convertirse en un momento para despejar la mente. La actriz ha comentado que salir a caminar le permite hacer una pausa en la rutina y bajar el ritmo del día a día.

Beneficios de caminar en el embarazo / (Foto de Freepik)

Expertos señalan que el movimiento, incluso si es suave, puede favorecer la liberación de endorfinas, relacionadas con la sensación de bienestar. Esto puede traducirse en un mejor estado de ánimo y en una forma más llevadera de afrontar los cambios del embarazo.

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¿Qué recomendaciones existen para caminar durante el embarazo?

Aunque es una actividad sencilla, hay ciertos cuidados que hacen la diferencia. Uno de los principales es mantener un ritmo cómodo, sin forzar el cuerpo ni hacer esfuerzos innecesarios.

También se recomienda usar zapatos adecuados y elegir lugares seguros para caminar. Mantenerse hidratada es otro punto importante antes y después de la actividad.

Recomendaciones para caminar durante el embarazo / (Foto de Freepik)

En el caso de Sara Corrales, ha insistido en algo clave: escuchar al cuerpo. Esa idea coincide con lo que suelen indicar los especialistas, quienes recomiendan ajustar cualquier rutina según cómo se sienta cada persona.

Al final, caminar termina siendo una opción cercana y fácil de incorporar, lo que explica por qué cada vez más mujeres la consideran dentro de sus hábitos durante el embarazo.