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¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue?

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de reconocido actor que hizo parte de ‘El Chavo del 8’ y ‘Chapulín Colorado’.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido actor de El Chavo del 8 que falleció en las últimas horas? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la televisión mexicana se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de reconocido actor quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, el actor tuvo la oportunidad de participar en importantes producciones como ‘El Chavo del 8’, ‘Chespirito’ y otras producciones en las que demostró su gran habilidad en el campo artístico.

Por el momento, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores quienes resaltaron su gran talento a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser un gran referente de la televisión mexicana.

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¿Quién fue el reconocido actor que hizo parte de ‘El Chavo del 8’ que falleció en las últimas horas?

El nombre de Ricardo de Pascual se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su fallecimiento a sus 85 años en las últimas horas.

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue?
Así se confrimó el fallecimiento de Ricardo de Pascual. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial de Instagram compartido por parte de la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), en la que cuentan con más de 30 mil seguidores en donde expresaron las siguientes palabras:

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual, nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, agregó ANDA en la descripción de la publicación.

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Desde que se confirmó la noticia, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento mexicano se han pronunciado al respecto mediante sus redes sociales, recordando el importante legado que dejó Ricardo de Pascual.

¿Cuáles fueron los personajes y producciones en los que debutó Ricardo de Pascual?

Durante la amplia trayectoria profesional de Ricardo de Pascual el actor tuvo la oportunidad de participar en reconocidas producciones internacionales como: ‘El Chavo del 8’, ‘Chapulín Colorado’, ‘El privilegio de amar’ y ‘Camaleones’.

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue?
Estos personajes tuvo Ricardo de Pascual en El Chavo del 8. | Foto: Freepik

Entre los personajes más recordados que Ricardo de Pascual le dio vida al participar en ‘El Chavo del 80 fueron: el Señor Calvillo y el mesero.

Por su parte, varios de sus colegas y seguidores lo han recordado no solo por su gran talento como actor, sino que también como comediante al dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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