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¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano

El exfutbolista colombiano reveló que enfrenta una trombocitosis esencial, una enfermedad relacionada con la producción excesiva de plaquetas en la sangre.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano
Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano (Foto freepik)

La reciente revelación de Iván René Valenciano sobre su estado de salud despertó preocupación entre sus seguidores.

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El exgoleador del Junior de Barranquilla confirmó que enfrenta una enfermedad llamada trombocitosis esencial, una condición relacionada con la sangre que requiere seguimiento médico especializado.

¿Qué es la trombocitosis esencial?

Según MedlinePlus, la trombocitosis esencial o trombocitemia esencial es una enfermedad en la que la médula ósea produce una cantidad excesiva de plaquetas.

Las plaquetas son componentes de la sangre que ayudan a formar coágulos cuando ocurre una lesión o sangrado. Sin embargo, cuando el organismo produce demasiadas, aumenta el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos que pueden afectar la circulación.

De acuerdo con MedlinePlus, esta enfermedad hace parte de un grupo de trastornos conocidos como enfermedades mieloproliferativas, en las que la médula ósea produce células sanguíneas en exceso.

Qué es la trombocitosis esencial, la enfermedad por la que será tratado Iván René Valenciano
Qué es la trombocitosis esencial, la enfermedad por la que será tratado Iván René Valenciano (Foto freepik)

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¿Cuáles son los síntomas de la trombocitosis esencial?

Según MedlinePlus, algunas personas pueden convivir con la enfermedad durante años sin presentar síntomas evidentes. En muchos casos el diagnóstico ocurre después de exámenes de sangre realizados por otros motivos.

Cuando aparecen manifestaciones, las más frecuentes incluyen:

  • Dolor de cabeza.
  • Mareos o sensación de aturdimiento.
  • Problemas de visión.
  • Hormigueo o entumecimiento en manos y pies.
  • Cambios en la coloración de las extremidades.
  • Episodios similares a accidentes cerebrovasculares.

La organización también advierte que algunos pacientes pueden presentar problemas de sangrado, como hematomas frecuentes, sangrado nasal, sangrado de encías o hemorragias prolongadas después de procedimientos médicos.

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¿La trombocitosis esencial tiene tratamiento?

MedlinePlus explica que el tratamiento depende de cada paciente y del riesgo de desarrollar complicaciones.

Entre las opciones médicas se encuentran medicamentos destinados a reducir la cantidad de plaquetas en la sangre.

La entidad médica indica que muchas personas logran mantener una expectativa de vida normal con controles periódicos y seguimiento adecuado.

No obstante, entre las posibles complicaciones se encuentran los accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, hemorragias graves y, en casos poco frecuentes, la evolución hacia otras enfermedades de la médula ósea.

Iván René Valenciano tiene trombocitosis esencial: qué es la enfermedad que le diagnosticaron
Iván René Valenciano tiene trombocitosis esencial: qué es la enfermedad que le diagnosticaron (Foto freepik)
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