Tebi Bernal reveló los días difíciles que ha tenido, ¿cómo lidiar la ansiedad?

El modelo Tebi Bernal preocupó a sus seguidores luego de dejar un reflexivo mensaje en sus redes sociales sobre lo difícil que es sanar.

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¿Qué mensaje dejó Tebi Bernal que preocupó a sus fanáticos?

El paisa compartió a través de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, un video en el que agregó un particular mensaje en el que pide no romantizar lo difícil que es sanar.

"Dejemos de romantizar que sanar es algo bonito. Salir, caminar por lugares bonitos, entrenar, estar con amigos, trabajar mucho. Sanar es asqueroso, es abrumante, es un sube y baja de emociones constante. Es intentarlo todos los días, todo momento, no dejando que tus pensamientos te ganen y arrumen tu día. No es genial, es horrible, pero es sanar", dijo.

Luego de la cantidad de mensajes de que recibió de sus fanáticos que se mostraron preocupados por su salud mental, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia reapareció hablando de su ansiedad.

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¿Cómo lidia Tebi Bernal con la ansiedad?

Los expertos detallan que para sobrellevar la ansiedad es importante hacer actividad física, tener espacios de entretenimiento con la familia y amigos, desahogarse sobre lo que se piensa y se siente, tener buenos hábitos e identificar qué la provoca.

Estas recomendaciones, Tebi Bernal demostró que las ha seguido al pie de la letra, pero aún así no ha sido un proceso fácil.

Tebi Bernal tranquilizó a sus fanáticos indicando que, aunque han sido días complejos para él, alentó a quienes estén pasando por una situación similar, agregando que por más difícil que parezca recuperarse, se puede lograr.

Asimismo, aprovechó para agradecer a sus fanáticos por su apoyo y cariño constante en cada publicación que hace en sus redes sociales.

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Por ahora, Tebi Bernal continúa en su proceso de sanación y entreteniendo a sus seguidores con su respectivo contenido, en el que muestra parte de su estilo de vida y algunos temas de humor.

Mientras tanto, sus seguidores siguen a la expectativa de cómo seguirá en dicho proceso y los próximos proyectos en los que estará.