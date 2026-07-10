Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Este lunes 13 de julio será festivo en Colombia luego de que el Congreso aprobara la Ley 2578 de 2026.

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¿Por qué se decidió que el lunes 13 de julio será festivo en Colombia?

El Gobierno Nacional compartió una nueva norma en la que se le hará un homenaje al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, considera la patrona del país de la Iglesia Católica.

Se declaró como festivo nacional el día 9 de julio, pero debido a la Ley Emiliani, el descanso se traslada al lunes siguiente a la fecha, es decir, que en este caso sería para el lunes 13 de julio con el objetivo de que pueda quedar un puente.

Esta noticia generó diversas reacciones en redes sociales, donde muchos opinaron al respecto, algunos se mostraron en desacuerdo, mientras que otros se dejaron ver muy felices al poder tener una fecha más de descanso.

Cabe destacar que, con este nuevo festivo Colombia suma 19 festivos, convirtiéndose en uno de los países con más días festivos de Latinoamérica.

Para lo que falta del año quedan aún ocho festivos más, donde este mes habrá uno más que es el próximo 20 de julio, día que se celebra el Día de la Independencia.

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¿Qué memes surgieron tras el nuevo festivo en Colombia?

Miles de internautas también tomaron la noticia con humor y lanzaron curiosos meses sobre el tema.

Muchos se dejaron ver marcando el festivo en sus calendarios, otros destacaron que, aunque no son católicos celebrarán la fecha como tal.

Asimismo, otros aprovecharon la coyuntura del Mundial 2026 para hacer la comparación y recordar la derrota de la Selección Colombia contra la Selección de Suiza en los octavos de final.

De igual manera, algunos indicaron lo mucho que les gustaría disfrutar del puente, pero no pueden porque la quincena justo son dos días después.

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Luego de estos memes, varios usuarios de internet reaccionaron y señalaron lo mucho que se rieron con las ocurrencias de los colombianos en redes sociales tras el nuevo festivo en el país.