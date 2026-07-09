Mariana Zapata le respondió a Yina Calderón tras arremeter sobre su relación con Juanda Caribe

La empresaria Yina Calderón se fue en contra de la relación de la influenciadora Mariana Zapata y el cantante Juanda Caribe, quienes confirmaron su romance hace pocos días.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre la relación de Mariana Zapata y Juanda Caribe?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y allí habló sobre la relación que tienen los famosos, destacando que todo es una estrategia de marketing para promocionar la música del barranquillero y dar de qué hablar, pues el comediante no es el prototipo de hombre que le gustan a la paisa.

"No van a durar porque Juanda Caribe y Mariana se van a separar, todo es show, él no es el prototipo de ella, aunque él no me parece feo, me parece bonito, pero ahí no es", expresó.

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¿Cómo reaccionó Mariana Zapata a la crítica de Yina Calderón por su relación con Juanda Caribe?

Luego de las declaraciones de Yina Calderón, la creadora de contenido no dudó en reaccionar y de inmediato comentó en redes sociales a uno de los videos que se hizo viral con las palabras de Yina Calderón.

La paisa se burló y señaló que, Yina Calderón siempre la ha criticado por los hombres con los que se ha involucrado.

"Jajaja según ella nadie es mi prototipo, ni yo sé cuál es, siempre he dicho que no tengo. Dios mío padre", escribió.

Tras la situación, varios fanáticos reaccionaron al respecto, algunos coincidieron con Yina Calderón, mientras que otros no dudaron en defender a Mariana Zapata.

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Por ahora, la paisa se ha mostrado muy feliz junto a Juanda Caribe, con quien compartió varios días en Barranquilla, donde se mostraron bastante enamorados.

Los famosos no solo han logrado sostener una gran relación, sino que además decidieron formar empresa juntos y lanzar una línea de ropa para mujeres, la cual anunciaron hace poco, sorprendiendo a muchos admiradores.

La marca decidieron llamarla "Tang* Caribe", como el apodo que le dieron a Juanda Caribe tras el 'Congelado' que hizo Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.