La Selección Argentina se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial: esto dijo
La albiceleste compartió varios mensajes después de conocer que enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.
La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 dejó un sentimiento de tristeza entre millones de hinchas que soñaban con ver a la Tricolor llegar nuevamente a unos cuartos de final, una instancia que no alcanzaba desde Brasil 2014.
Después de perder frente a Suiza en la tanda de penales, el camino de Colombia llegó a su fin y también quedó descartado uno de los partidos que más ilusión generaba entre los aficionados: un posible enfrentamiento entre Colombia y Argentina en los cuartos de final.
Con la clasificación de la selección suiza, el rival del vigente campeón del mundo cambió y la propia Selección Argentina se pronunció en sus redes sociales tras conocerse el resultado.
¿Qué publicó la Selección Argentina tras la eliminación de Colombia?
Luego de asegurar su clasificación a los cuartos de final al derrotar a Egipto, la cuenta oficial de la Selección Argentina comenzó a compartir diferentes publicaciones relacionadas con su paso a la siguiente ronda del torneo.
En Instagram publicaron una fotografía de los jugadores celebrando la clasificación acompañada del mensaje:
"El grito de todo un país", junto a la bandera de Argentina.
Más tarde, en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la selección confirmó que ya tenía todo listo para disputar los cuartos de final del Mundial 2026, donde finalmente se enfrentará a Suiza tras la eliminación de Colombia.
Posteriormente compartieron otra publicación con varias imágenes del partido ante Egipto acompañadas del mensaje:
"Hasta el final, siempre".
Aunque en ningún momento hicieron referencia directa a la eliminación de Colombia, muchos aficionados colombianos siguieron de cerca las publicaciones argentinas debido a que, hasta antes del partido frente a Suiza, todo apuntaba a que ambas selecciones podrían cruzarse en los cuartos de final.
¿Cuándo jugarán Argentina y Suiza?
Con la victoria de Suiza sobre Colombia y el triunfo de Argentina frente a Egipto, ambas selecciones se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026.
El encuentro está programado para el sábado 11 de julio en Kansas, Estados Unidos, y comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Colombia).
El ganador de ese compromiso avanzará a las semifinales y enfrentará al vencedor del partido entre Inglaterra y Noruega, dos de las selecciones que también llegan como favoritas para disputar el título del Mundial 2026.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike