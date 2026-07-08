Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

La Selección Argentina se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial: esto dijo

La albiceleste compartió varios mensajes después de conocer que enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La Selección Argentina reaccionó tras la eliminación de Colombia del Mundial: estas fueron sus publicaciones
La publicación de Argentina tras la eliminación de Colombia que llamó la atención en redes (Foto Thomas COEX / AFP)

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 dejó un sentimiento de tristeza entre millones de hinchas que soñaban con ver a la Tricolor llegar nuevamente a unos cuartos de final, una instancia que no alcanzaba desde Brasil 2014.

Artículos relacionados

Después de perder frente a Suiza en la tanda de penales, el camino de Colombia llegó a su fin y también quedó descartado uno de los partidos que más ilusión generaba entre los aficionados: un posible enfrentamiento entre Colombia y Argentina en los cuartos de final.

Con la clasificación de la selección suiza, el rival del vigente campeón del mundo cambió y la propia Selección Argentina se pronunció en sus redes sociales tras conocerse el resultado.

Esto hizo la Selección Argentina tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026
La Selección Argentina reaccionó tras la eliminación de Colombia del Mundial: estas fueron sus publicaciones (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

¿Qué publicó la Selección Argentina tras la eliminación de Colombia?

Luego de asegurar su clasificación a los cuartos de final al derrotar a Egipto, la cuenta oficial de la Selección Argentina comenzó a compartir diferentes publicaciones relacionadas con su paso a la siguiente ronda del torneo.

En Instagram publicaron una fotografía de los jugadores celebrando la clasificación acompañada del mensaje:

"El grito de todo un país", junto a la bandera de Argentina.

Más tarde, en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la selección confirmó que ya tenía todo listo para disputar los cuartos de final del Mundial 2026, donde finalmente se enfrentará a Suiza tras la eliminación de Colombia.

Posteriormente compartieron otra publicación con varias imágenes del partido ante Egipto acompañadas del mensaje:

"Hasta el final, siempre".

Aunque en ningún momento hicieron referencia directa a la eliminación de Colombia, muchos aficionados colombianos siguieron de cerca las publicaciones argentinas debido a que, hasta antes del partido frente a Suiza, todo apuntaba a que ambas selecciones podrían cruzarse en los cuartos de final.

Artículos relacionados

¿Cuándo jugarán Argentina y Suiza?

Con la victoria de Suiza sobre Colombia y el triunfo de Argentina frente a Egipto, ambas selecciones se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

El encuentro está programado para el sábado 11 de julio en Kansas, Estados Unidos, y comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

El ganador de ese compromiso avanzará a las semifinales y enfrentará al vencedor del partido entre Inglaterra y Noruega, dos de las selecciones que también llegan como favoritas para disputar el título del Mundial 2026.

la selección argentina compartió varias publicaciones que llamaron la atención
La albiceleste utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de clasificar a cuartos de final (Foto Paul ELLIS / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¿Argentina llegará a la final del Mundial 2026? Esta fue la predicción que hizo Mhoni Lionel Messi

¿Argentina llegará a la final del Mundial 2026? Esta fue la predicción que hizo Mhoni

Mhoni compartió una nueva predicción acerca de si la Selección de Argentina llegará o no a la final en el Mundial 2026.

El mensaje del Bayern Múnich a Luis Díaz tras las críticas por la eliminación de Colombia. Luis Díaz

El Bayern Múnich rompió el silencio y defendió a Luis Díaz tras la eliminación de Colombia, ¿qué dijo?

El Bayern Múnich respaldó a Luis Díaz con un contundente mensaje tras las críticas por su desempeño en el Mundial.

El capitán de Suiza se pronunció tras ganarle a Colombia: ella es su pareja que cautiva en el Mundial Mundial de fútbol

Ella es la bella esposa del capitán de Suiza quien ha cautivado en el Mundial 2026

Granit Xhaka, capitán de Suiza compartió un mensaje tras el triunfo de Colombia y su bella esposa cautiva en el Mundial 2026.

Lo más superlike

La foto que compartió Salomé, hija de James Rodríguez, tras la eliminación de Colombia James Rodríguez

Salomé, hija de James Rodríguez, conmovió tras la eliminación de Colombia del Mundial, ¿qué dijo?

Salomé, hija de James, reapareció tras la eliminación de Colombia del Mundial con emotivo mensaje.

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

El video de Blessd antes del Colombia vs. Suiza desató una ola de críticas tras la eliminación. Blessd

Blessd mostró sus carros de la Selección Colombia y terminó recibiendo duras críticas tras la derrota

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido