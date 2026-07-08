La Selección Argentina se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial: esto dijo

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 dejó un sentimiento de tristeza entre millones de hinchas que soñaban con ver a la Tricolor llegar nuevamente a unos cuartos de final, una instancia que no alcanzaba desde Brasil 2014.

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Después de perder frente a Suiza en la tanda de penales, el camino de Colombia llegó a su fin y también quedó descartado uno de los partidos que más ilusión generaba entre los aficionados: un posible enfrentamiento entre Colombia y Argentina en los cuartos de final.

Con la clasificación de la selección suiza, el rival del vigente campeón del mundo cambió y la propia Selección Argentina se pronunció en sus redes sociales tras conocerse el resultado.

La Selección Argentina reaccionó tras la eliminación de Colombia del Mundial: estas fueron sus publicaciones (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

¿Qué publicó la Selección Argentina tras la eliminación de Colombia?

Luego de asegurar su clasificación a los cuartos de final al derrotar a Egipto, la cuenta oficial de la Selección Argentina comenzó a compartir diferentes publicaciones relacionadas con su paso a la siguiente ronda del torneo.

En Instagram publicaron una fotografía de los jugadores celebrando la clasificación acompañada del mensaje:

"El grito de todo un país", junto a la bandera de Argentina.

Más tarde, en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la selección confirmó que ya tenía todo listo para disputar los cuartos de final del Mundial 2026, donde finalmente se enfrentará a Suiza tras la eliminación de Colombia.

Posteriormente compartieron otra publicación con varias imágenes del partido ante Egipto acompañadas del mensaje:

"Hasta el final, siempre".

Aunque en ningún momento hicieron referencia directa a la eliminación de Colombia, muchos aficionados colombianos siguieron de cerca las publicaciones argentinas debido a que, hasta antes del partido frente a Suiza, todo apuntaba a que ambas selecciones podrían cruzarse en los cuartos de final.

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¿Cuándo jugarán Argentina y Suiza?

Con la victoria de Suiza sobre Colombia y el triunfo de Argentina frente a Egipto, ambas selecciones se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

El encuentro está programado para el sábado 11 de julio en Kansas, Estados Unidos, y comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

El ganador de ese compromiso avanzará a las semifinales y enfrentará al vencedor del partido entre Inglaterra y Noruega, dos de las selecciones que también llegan como favoritas para disputar el título del Mundial 2026.