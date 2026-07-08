Erling Haaland es comparado con James Rodríguez y las redes no perdonan: esta es la razón

La reciente eliminación de Colombia del Mundial 2026, ha provocado una ola de reacciones en redes sociales por parte de los internautas, quienes con profunda tristeza continúan lamentando la derrota contra Suiza que dejó a la Selección por fuera de los cuartos de final.

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¿Por qué comparan a Erling Haaland con James Rodríguez? Esta es la razón

En medio de la conmoción por el fin de este sueño que unió a millones de colombianos no solo en el país sino también en varios rincones del mundo, usuarios de las redes sociales también han aprovechado para resaltar algunos aspectos que, seguramente, pusieron al equipo en desventaja.

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Uno de ellos tiene que ver con la preparación física de los jugadores, por lo que recientemente, James Rodríguez,jugador de Colombia y Erling Haaland, integrante del equipo de Noruega, fueron comparados por su rendimiento físico en la cancha, lo anterior a raíz de dos entrevistas que ambos concedieron en diferentes momentos y que dan cuenta de las diferencias entre ambos.

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En la primera parte, se puede escuchar a Rodríguez mencionando los inconvenientes que tuvo con uno de los técnicos de un club en el que estuvo, dejando en evidencia que, en ese entonces tuvo diferencias con el entrenador.

"Le gustaba que los jugadores hicieran 30 minutos de bicicleta después del entrenamiento y yo le decía, no, no lo voy a hacer, ¿qué, voy al Tour de Francia o qué? Yo soy jugador de fútbol", comenta James en la entrevista.

¿Cuáles son las diferencias entre James Rodríguez y Erling Haaland?

En contraparte, aparece Haaland, uno de los jugadores más destacados de la edición de Mundial, quien también fue entrevistado en su momento mientras se preparaba físicamente haciendo cardio.

"¿Quiero hacer esto? No, no quiero, ¿lo haré? Sí, ¿Lo estoy haciendo? Sí porque, por qué no, es bueno para mi cuerpo, es bueno para mi mente", señala el delantero centro.

La comparativa entre ambos futbolistas, ha llevado a que la misma hinchada reconozca la grandeza y la disciplina del noruego, un joven que precisamente se ha llevado la atención en el Mundial debido a su alto desempeño en la cancha y su capacidad para desestabilizar a sus rivales en la cancha.