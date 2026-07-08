Yina Calderón rompió el silencio sobre el supuesto embarazo de Epa Colombia: esto reveló

En las últimas horas comenzó a circular un rumor que involucró a la empresaria Epa Colombia y que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

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Todo ocurrió luego de que tanto su pareja como Yina Calderón volvieran a hablar públicamente sobre el proceso que enfrenta la creadora de contenido.

Varios usuarios empezaron a especular con un supuesto embarazo de Epa Colombia, una versión que tomó fuerza en plataformas. Sin embargo, Yina Calderón decidió pronunciarse y aclarar lo que realmente ocurre.

¿Epa Colombia está embarazada? Yina Calderón respondió a los rumores y sorprendió con otra revelación (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el supuesto embarazo de Epa Colombia?

Durante una transmisión en vivo, Yina Calderón negó que Epa Colombia esté esperando un bebé y aseguró que toda la información que circula en redes sería falsa.

La empresaria afirmó que le parece "ridículo" que se estén creando este tipo de rumores mientras Epa Colombia atraviesa una situación tan delicada relacionada con su proceso judicial.

Además, recordó que el nacimiento de la primera hija de Epa Colombia se dio mediante un proceso de inseminación artificial, por lo que aseguró que no es un tema que ocurra de manera improvisada.

Por esa razón, insistió en que las publicaciones sobre un supuesto embarazo no tendrían fundamento y únicamente estarían desviando la atención de otros temas relacionados con la creadora de contenido.

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¿Quién sería la famosa embarazada según Yina Calderón?

Aunque desmintió los rumores sobre Epa Colombia, Yina Calderón dejó una nueva incógnita que rápidamente comenzó a generar conversación en redes sociales.

La influencer aseguró que sí existe una reconocida figura de la farándula colombiana que está esperando un bebé, pero prefirió no revelar su identidad.

Durante el en vivo afirmó que, si llegara a contar quién es, "se acabaría el mundo", dando a entender que se trata de una noticia que sorprendería a muchos seguidores del entretenimiento colombiano.

También aseguró que ese embarazo sería producto de un reality y dejó abierta la posibilidad de revelar toda la información el próximo 12 de julio, fecha en la que celebrará su cumpleaños.

Muchos usuarios comenzaron a señalar que la mujer de la que habla podría ser Alexa Torrex, ya que durante la transmisión Yina hizo un comentario relacionado con un "cabello morado", color con el que suele identificarse la exintegrante de La casa de los famosos.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial y todo continúa siendo parte de las especulaciones que circulan en redes sociales.