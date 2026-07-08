El Mindo, uno de los creadores de contenido más famosos del país, recientemente acaparó la atención tras denunciar el millonario robo que le hicieron a sus padres la semana anterior, noticia que generó revuelo entre los internautas quienes se mostraron preocupados por su seguridad.

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¿Qué le pasó al Mindo y cuándo fue el millonario robo que sufrieron sus padres?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador digital ha construido una comunidad de millones de seguidores, sorprendió y esta vez con noticias no muy gratas, pues por medio de una publicación contó detalles del incidente que sufrieron sus papás.

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"No soy de hacer este tipo de videos pero es una denuncia pública, la semana pasada se metieron dos veces al negocio de mis papás a robar, se llevó el producido del día, vació la caja registradora se llevó unas balanzas y otros utensilios de del negocio", señaló el influencer en el post.

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Durante su aparición pública, El Mindo se refirió a la tristeza y a la rabia que genera el perder lo que se ha construido con tanto esfuerzo, sin embargo, insistió en cómo esto también se convirtió en un recordatorio de cómo pese a las adversidad de la vida, nadie puede arrebatar las ganas de salir adelante.

"A mis viejos les enseñé a levantar la cabeza una vez más, porque si algo los ha caracterizado siempre es que jamás se rinden", agregó.

Padres de El Mindo fueron víctimas de robo. Foto | Buen día Colombia.

¿Qué le pasó a los papás del Mindo? Esto contó el creador de contenido

En otro video publicado en la cuenta oficial del restaurante de los papás, ambos también decidieron contar con detalle lo ocurrido, dejando ver por medio de imágenes por dónde ingresaron los ladrones y las afectaciones que tuvo el lugar.

Y es que, de acuerdo con lo comentado por los propietarios, ingresaron dos días diferentes, dañando rejas, además de llevarse lo que había en caja, un celular y unas básculas electrónicas.

Y aunque claramente para todos fue desalentador el panorama, los padres del caleño, no perdieron la oportunidad para enviar un mensaje alentador, pues desde su experiencia, por más adversidades que se interpongan en el camino, siempre hay que continuar hacia adelante.