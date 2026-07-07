Blessd mostró sus carros de la Selección Colombia y terminó recibiendo duras críticas tras la derrota
Critican a Blessd tras mostrar sus carros de la Selección Colombia antes del partido con Suiza.
Blessdvolvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un video en el que mostró dos de sus lujosos carros decorados con los colores de la Selección Colombia horas antes del partido frente a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.
Sin embargo, tras la eliminación de la Tricolor, los comentarios para el cantante de reguetón se convirtieron en críticas para él.
¿Qué mostró Blessd antes del partido entre Colombia y Suiza?
El cantante paisa había compartido un video mostrando su emoción por el compromiso de Colombia.
Además de exhibir los vehículos personalizados con los colores de la bandera de la tricolor, también apareció con un look inspirado en la Selección, sin duda demostrando su apoyo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.
En el video publicado en su cuenta de Tiktok, Blessd dejó ver dos de sus carros de lujo completamente decorados con los colores de la Selección Colombia, y acompañado de un mensaje: “Vamos”.
Y tras la publicación que un poco antes de comenzar el esperado encuentro de la Selección en los octavos de final los comentarios hacían referencia a que iba a hacer “la sal” de Colombia.
Después de que Colombia quedara eliminada del Mundial 2026 frente a Suiza, tras caer en la tanda de penales luego de empatar durante los 120 minutos de juego, varios usuarios regresaron a la publicación de Blessd para dejar todo tipo de comentarios.
¿Por qué Blessd recibió comentarios negativos tras la eliminación de Colombia?
Algunos internautas, en tono de broma, aseguraron que el cantante había llevado "la sal" a la Selección por compartir el video antes del encuentro.
Entre los mensajes se encontraban frases como: "Este man con la sal que mantiene ya nos dañó el partido" y "Vengo del futuro y adivinen qué pasó".
Y es que no es la primera vez que Blessd recibe críticas en redes sociales. Usualmente, cada publicación que comparte el cantante se llena de comentarios negativos relacionados con su vida personal, su carrera profesional o incluso por temas que emocionan a los colombianos, como ocurrió en esta ocasión con la Selección Colombia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike