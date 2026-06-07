Experto que acertó el triunfo de Francia y Noruega predijo el partido de Colombia VS Suiza
Experto que ha acertado los logros de otros equipos en el Mundial 2026, hizo sorprendente predicción sobre Colombia VS Suiza.
Los colombianos están emocionados por el partido de la tricolor Vs Suiza en la Copa Mundial FIFA 2026, el cual se jugará este martes 7 de julio a las 3:00 p.m. en el Estadio BC Place, en la ciudad de Vancouver, Canadá.
Precisamente, los cafeteros han derrotado a sus rivales en tres partidos y uno quedó empatado contra Portugal, pues ese país es uno de los más fuertes y por eso, sorprendió que la Selección Colombia no se dejara derrotar tan fácilmente.
Desde que la tricolor hizo su debut en el Mundial, los expertos en fútbol han hablado sobre ellos, pues han destacado que no es rival pequeño para nadie y que se han fortalecido, pero, que, también están llegando a la cancha muy seguros.
De hecho, el mismo Zinedine Zidane y Rio Ferdinand, han dicho que ven a Colombia como un posible finalista en este torneo e incluso, que son candidatos para alzar el trofeo.
¿Qué predicción hizo un famoso experto sobre Colombia frente a Suiza en el Mundial 2026?
Un reconocido creador de contenido de fútbol, quien desde su experticia sobre el tema acertó el triunfo de Francia y Noruega, predijo qué pasará entre el partido de Colombia y Suiza para clasificar a los cuartos de final en la Copa Mundial 2026.
Por eso, reveló que Colombia tiene un juego “intenso y vertical” y aunque Suiza no será un país fácil para derrotar en la ancha, nuestra Selección es quien alcanzará la victoria y que, cree que el partido se extenderá.
¿Cuál es el futuro de Colombia en el Mundial 2026 según expertos?
Mencionado anteriormente, exdirectores técnicos de las grandes ligas como el Real Madrid y Manchester United han apostado por Colombia en el Mundial 2026.
Así como ellos, analistas del fútbol creen que la tricolor tiene todo para llegar a la final y que en caso de llegar a cuartos y luego vencer a Argentina, estarían listos para llevarse la copa del mundo.
Por ahora, se tiene mucha fe en los colombianos, pero ellos tienen claro que van partido a partido para así vivir el momento y dar el 100% en la cancha.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike