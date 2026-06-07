El futbolista noruego, Erling Haaland, se ha destacado por su rendimiento en la Copa Mundial de Fútbol 2026, pero además se ha popularizado por los memes creados por los fanáticos y por el nuevo sobrenombre con el que lo llaman los internautas: “el robot”.

Erling Haaland tiene es apodado como "el robot" por los fanáticos (FOTO POR JEWEL SAMAD / AFP).

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¿Quién es Erling Haaland, el jugador noruego que se ha robado las miradas en el Mundial 2026?

Erling Haaland es un reconocido futbolista que actualmente juega como delantero en el Manchester City F.C. de la Premiere League en Inglaterra.

El delantero inició jugando en la academia noruega, Bryne FK, cuando tenía tan solo cinco años. Luego estuvo en varios equipos como Molde FK, Red Bull Salzburg y Borussia Dortmund.

Aunque Erling Haaland nació en la ciudad de Leeds en Inglaterra, vivió muchos años en Noruega. Por esta razón, el delantero quiso representar a Noruega en la Copa Mundial del Fútbol 2026 porque simboliza su ascendencia familiar. Esta es su primera participación en un Mundial.

Erling Haaland nació en la ciudad de Leeds en Inglaterra, pero se considera noruego (PAUL ELLIS / AFP).

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¿Por qué Erling Haaland se ganó el apodo de “robot” en el Mundial 2026?

Erling Haaland, ha tenido un gran desempeño en el Mundial 2026, pues se ha destacado principalmente por su capacidad de anotar goles en el momento exacto y es uno de los jugadores más rápidos.

Hasta el momento, el delantero noruego ha anotado siete goles en Mundiales. Los primeros dos ocurrieron en su estreno en el Mundial 2026, en el partido contra Irak. Luego tuvo dos anotaciones en el partido ante Senegal.

También anotó un gol frente a la selección de Costa de Marfil en los dieciseisavos de final y realizó un doblete frente al equipo de Brasil, que le permitió a su la selección noruega pasar a cuartos de final.

Por su capacidad física, velocidad y constancia, sus seguidores le han dado el apodo de “robot”, pues consideran que es una máquina en la cancha y que se encuentra “programado” para anotar goles.

Los fanáticos comenzaron a llamarlo así en redes sociales, y el apodo logró tanto alcance que hasta el mismo Erling Haaland hace bailes de robot en las canchas de los estadios, tras terminar los partidos.