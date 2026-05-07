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Polémico video expone a Richard Ríos haciendo uso de una sustancia antes del partido contra Ghana, ¿qué es?

Usuarios en redes responden qué es la sustancia de la que hace uso Richard Ríos antes de ingresar a la cancha en el Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Richard Ríos fue captado usando una sustancia antes del partido
Video de Richard Ríos antes del partido contra Ghana desató polémica. (AFP/ Charly Tribellau)

En redes sociales se está viralizando un video de Richard Ríos segundos antes de ingresar a la cancha, el pasado viernes 3 de julio para el partido de Colombia Vs Ghana en la Copa Mundial 2026.

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Precisamente, el clip está llamando la atención por lo que hizo el futbolista y que, para algunos, está siendo al controversial, pues no es la primera vez que pasa que los jugadores inhalan o se aplican sustancias extrañas durante los partidos.

Por eso mismo, los usuarios de las diferentes plataformas se preguntan si eso es normal, seguro o si no infringen alguna norma, porque en algunos deportes es ilegal usar ciertas sustancias antes de competir.

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Sin duda, este hecho generó preguntas y especulaciones, días antes de que Colombia se enfrente a Suiza para disputarse un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Cuál es el video en donde exponen a Richard Ríos por hacer uso de una sustancia antes de ingresar a la cancha?

En la red social ‘X’, una usuaria publicó un video en específico en donde expone a Richard Ríos haciendo uso de una sustancia extraña; en el clip se ve que el futbolista inhala algo que tapa muy bien con su mano y así mismo, se lo aplicó en los ojos.

Video de Richard Ríos antes del partido contra Ghana desató polémica
El video de Richard Ríos que tiene a todos preguntándose qué estaba usando. (AFP/ CHANDAN KHANNA)

Por esta razón, la mujer preguntó si alguien sabía que era eso y claramente recibió respuestas en donde le explicaron.

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“Es un derivado de amoniaco; lo usan los futbolistas y los boxeadores. Es para una mejor respiración”, contestó uno de los internautas.

¿Cuáles han sido de las reacciones sobre Richard Ríos en el Mundial 2026?

Richard Ríos es uno de los futbolistas que más llama la atención en el Mundial 2026, de por sí, en Colombia tiene a una gran fanaticada femenina debido a su apariencia física.

El video de Richard Ríos que tiene a todos preguntándose qué estaba usando
Richard Ríos fue captado usando una sustancia antes del partido. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

Sin embargo, ha estado en controversias debido a sus comportamientos cuando hizo parte del equipo Palmeiras, pues mucho se habló de su vida personal.

Por ahora, sigue robando suspiros cada vez que ingresa al campo del juego, por eso no se evita que sus seguidores estén pendientes de él cada vez que juega.

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