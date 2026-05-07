Jhorman Toloza rompió el silencio: esto dijo sobre pedirle perdón a Juanda Caribe

Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, una vez más causó revuelo en las redes sociales luego de que en medio de una entrevista revelara si estaría dispuesto a pedirle disculpas a Juanda Caribe, esto luego del apodo que le otorgó al barranquillero durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

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¿Jhorman Toloza le pedirá disculpas a Juanda Caribe? Esto dijo el ex de Alexa Torrex

En una entrevista que el creador de contenido le concedió a otra creadora digital, fue interrogado sobre varias situaciones relacionadas con el reality de convivencia, pero sobre todo sobre su pasada relación con Alexa, con quien sostenía una relación antes de que la joven ingresara al programa.

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Una de las preguntas que más capturó la atención entre los internautas, fue una relacionada con Juanda Caribe, puntualmente sobre el apodo que en su momento él puso cuando estuvo durante su visita en el dinámica del 'Congelado'.

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"Usted dijo que se arrepiente de haberle tirado la t4nga a Juanda, ¿por qué nunca les has pedido disculpas?", dijo la joven entrevistadora. Frente al interrogante, el cucuteño habló sin titubeos y dejó clara la razón por la que esto no ha ocurrido.

"Porque el daño ya está hecho uno, dos, las disculpas se las tengo que hacer en persona, yo no soy de show, yo eso le hice porque era un momento en el cual tenía que defenderla en el mismo medio en el cual ella se sintió ofendida", fueron las palabras del exprometido de Torrex.

Esto dijo Jhorman Toloza sobre pedirle disculpas a Juanda Caribe. | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre Juanda Caribe? Su respuesta sorprendió

Sin embargo, durante la entrevista, Jhorman dejó claro que esto pasará si algún día coincide con él en algún lugar, pues tampoco es que esté dispuesto a ir a Juanda y pedirle de rodillas que lo perdone por lo que hizo.

Así mismo, aprovechó este espacio para reiterar que en su momento lo hizo porque ella era "su mujer", y aunque ahora piense que su expareja no lo merecía, es un acto que a él lo define como hombre.

"Lo único de lo que me arrepiento es de la mujer que elegí para defender", dijo con contundencia el influenciador.

Jhorman Toloza lanzó confesión sobre Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Por ahora, tanto Toloza como Torrex permanecen enfocados en cada uno de sus proyectos personales, no obstante, en algunas ocasiones ambos se han referido a su pasada relación dejando claro que este vínculo no acabó en los mejores términos.