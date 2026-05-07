El nombre de Epa Colombia sigue siendo tendencia en los titulares colombianos luego de que la empresaria de fajas Yina Calderón hiciera alarmantes declaraciones donde aseguró que no se sabe nada de su amiga y que ni siquiera la abogada ha podido ingresar.

Recordemos que la también empresaria de keratinas fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia a 63 meses y 15 días de prisión/ Archivo RCN

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar, pero muchos esperaban que fuera la propia familia o defensa de la también empresaria quienes se pronunciaran para tener una versión más oficial al respecto.

Artículos relacionados Yina Calderón ¿El embarazo que predijo Yina? Reconocida pareja de influencers habría confirmado bebé en camino

Abogada de Epa Colombia confirma que no le permitieron verla y que tomará acciones

La abogada Wendy Herrera se pronunció públicamente hace algunas horas mediante sus redes sociales para dar un parte de lo que está sucediendo con su representada. Recordemos que ella viajó desde Barranquilla para reunirse con Daneidy, pero confirmó que no le fue posible.

"Desde las 9:30 a.m. llegué con la intención de entrevistarme con Daneidy Barrera Rojas 'Epa Colombia', yo soy su abogada y no me permitieron el ingreso, viol4nd0l3 así todas las garantías, el debido proceso y el derecho a tener una defensa técnica", expresó Wendy.

Sus declaraciones no quedaron ahí y aseguró que tomará acciones para darles fin a las presuntas irregularidades que se estarían dando con su cliente, quien ya lleva un año y cinco meses privada de su libertad.

La abogada aprovechó su pronunciamiento para enviar un contundente mensaje en el que dejó claro que no descansará hasta sacar a la luz todo lo que se interponga en la transparencia del proceso que se debe llevar con su clienta.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Polémico desplante de Messi a Vozinha quedó grabado en video: ¿qué hizo?

¿Cuánto le falta a Epa Colombia para cumplir su condena?

Recordemos que la también empresaria de keratinas fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia a 63 meses y 15 días de prisión, es decir, aproximadamente 5 años y 3 meses. Hasta la fecha, se ha cumplido 1 año y 5 meses de privación de su libertad. Con la sentencia plena, a la mujer le faltarían aproximadamente 3 años y 8 meses para estar en libertad.

Sin embargo, los acuerdos de la defensa y/o la conducta pueden influir en algunos casos en la reducción de la pena, por lo que habría que esperar a qué acuerdos se llega con el caso de la bogotana.

Abogada de Epa Colombia confirma que no le permitieron verla y que tomará acciones/ Archivo RCN