Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Abogada de Epa Colombia preocupa al confirmar que no le permitieron verla: esto es lo que se sabe

Abogada de Epa Colombia expresó que, aunque esperó horas, "no me permitieron el ingreso, vulnerando el debido proceso", expresó.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
La abogada Wendy Herrera se pronunció mediante sus redes sociales para dar un parte de lo que está sucediendo
La abogada Wendy Herrera se pronunció mediante sus redes sociales para dar un parte de lo que está sucediendo/ Archivo RCN

El nombre de Epa Colombia sigue siendo tendencia en los titulares colombianos luego de que la empresaria de fajas Yina Calderón hiciera alarmantes declaraciones donde aseguró que no se sabe nada de su amiga y que ni siquiera la abogada ha podido ingresar.

Recordemos que la también empresaria de keratinas fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia a 63 meses y 15 días de prisión
Recordemos que la también empresaria de keratinas fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia a 63 meses y 15 días de prisión/ Archivo RCN

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar, pero muchos esperaban que fuera la propia familia o defensa de la también empresaria quienes se pronunciaran para tener una versión más oficial al respecto.

Artículos relacionados

Abogada de Epa Colombia confirma que no le permitieron verla y que tomará acciones

La abogada Wendy Herrera se pronunció públicamente hace algunas horas mediante sus redes sociales para dar un parte de lo que está sucediendo con su representada. Recordemos que ella viajó desde Barranquilla para reunirse con Daneidy, pero confirmó que no le fue posible.

"Desde las 9:30 a.m. llegué con la intención de entrevistarme con Daneidy Barrera Rojas 'Epa Colombia', yo soy su abogada y no me permitieron el ingreso, viol4nd0l3 así todas las garantías, el debido proceso y el derecho a tener una defensa técnica", expresó Wendy.

Sus declaraciones no quedaron ahí y aseguró que tomará acciones para darles fin a las presuntas irregularidades que se estarían dando con su cliente, quien ya lleva un año y cinco meses privada de su libertad.

La abogada aprovechó su pronunciamiento para enviar un contundente mensaje en el que dejó claro que no descansará hasta sacar a la luz todo lo que se interponga en la transparencia del proceso que se debe llevar con su clienta.

Artículos relacionados

¿Cuánto le falta a Epa Colombia para cumplir su condena?

Recordemos que la también empresaria de keratinas fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia a 63 meses y 15 días de prisión, es decir, aproximadamente 5 años y 3 meses. Hasta la fecha, se ha cumplido 1 año y 5 meses de privación de su libertad. Con la sentencia plena, a la mujer le faltarían aproximadamente 3 años y 8 meses para estar en libertad.

Sin embargo, los acuerdos de la defensa y/o la conducta pueden influir en algunos casos en la reducción de la pena, por lo que habría que esperar a qué acuerdos se llega con el caso de la bogotana.

Abogada de Epa Colombia confirma que no le permitieron verla y que tomará acciones
Abogada de Epa Colombia confirma que no le permitieron verla y que tomará acciones/ Archivo RCN

Artículos relacionados

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Por qué el hijo de James Rodríguez se llevó la atención en redes? James Rodríguez

Hijos de James Rodriguez enamoran con video apoyando a la Sele y Samuel se llevó la atención, ¿por qué?

Samuel Rodríguez enterneció las redes sociales con video apoyando a su papá. Así reaccionó la familia y seguidores.

¿Cuál fue la crisis que vivió Luisa Fernanda W con Pipe Bueno? Luisa Fernanda W

Luisa W hace impactante revelación sobre problemas con Pipe Bueno: "A veces lo quería, a veces no"

La creadora de contenido Luisa Fernanda W contó detalles que pocos conocían sobre sus malestares personales con Pipe Bueno.

Un hombre que afirma hacer predicciones desató polémica al hablar de Karol G Karol G

Karol G publicó foto llorando y su hermana no dudó en pronunciarse: “eres muy fuerte”

Karol G compartió reflexión sobre el momento que vive antes de iniciar su nueva gira. Su hermana le expresó su apoyo.

Lo más superlike

¿Qué hicieron los hinchas mexicanos para sabotear a jugadores de Inglaterra? Talento internacional

Mexicanos vuelven a ser centro de críticas tras sabotear a jugadores de Inglaterra en el hotel

Mexicanos repitieron el saboteo que tuvieron contra Ecuador y las autoridades tuvieron que intervenir.

Reconocido músico puso fin a un familiar en Venezuela Viral

Reconocido músico venezolano confirmó el desenlace de la búsqueda de su prima de 6 años

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?