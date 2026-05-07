Karol G publicó foto llorando y su hermana no dudó en pronunciarse: “eres muy fuerte”

La cantante colombiana Karol G volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir una fotografía en la que aparece llorando.

La imagen estuvo acompañada de un mensaje en el que habló de las emociones que ha experimentado en los últimos días y explicó que atraviesa un momento de reflexión personal.

La publicación rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales, donde sus fanáticos le enviaron mensajes de apoyo. Entre los comentarios destacó el de su hermana, Verónica Giraldo, quien le dedicó unas palabras de aliento.

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¿Por qué Karol G publicó foto llorando?

La publicación fue realizada durante la noche del 4 de julio a través de las historias de Instagram de la artista. Allí contó que acababa de llegar de un vuelo en el que no pudo contener las lágrimas y decidió compartir con sus seguidores parte de lo que estaba sintiendo.

Según explicó, durante mucho tiempo prefirió guardar para ella muchas de las situaciones que vivió, tanto las difíciles como las positivas. Sin embargo, aseguró que ahora siente que varias experiencias de su vida finalmente tienen sentido y quiso expresar ese momento con quienes la han acompañado durante su carrera.

La cantante también aclaró que las lágrimas que aparecen en la fotografía no están relacionadas únicamente con la tristeza. En su mensaje afirmó que hoy siente tranquilidad, felicidad y agradecimiento por el camino recorrido, además de la emoción por todo lo que está por venir.

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¿Qué dijo Karol G sobre su próxima gira?

En el mismo mensaje, la artista aprovechó para hablar del inicio del Tropicoqueta Tour, una gira que marcará una nueva etapa en su carrera musical.

Karol G /AFP: Amy Sussman

La intérprete manifestó que está ilusionada por volver a encontrarse con su público y agradeció el respaldo que ha recibido durante los últimos años.

Entre los miles de comentarios que recibió la cantante, uno de los que más llamó la atención fue el de Verónica Giraldo. La empresaria decidió responder públicamente para demostrarle su apoyo.

En su mensaje le recordó que es una mujer fuerte y valiente, además de asegurar que toda su familia se siente orgullosa de ella. También le expresó su cariño y le reiteró que siempre contará con su respaldo.

Finalmente, Verónica Giraldo le dijo que espera volver a verla muy pronto para compartir tiempo juntas y "recargarse" nuevamente.