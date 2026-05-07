Francia consiguió su clasificación a los cuartos de final del Mundial después de vencer 1-0 a Paraguay en un partido muy disputado. El único gol llegó en el segundo tiempo gracias a un penal de Kylian Mbappé, pero el resultado terminó pasando a un segundo plano por una situación que se presentó después del pitazo final.

Orlando Gill, arquero de Paraguay y una de las figuras del encuentro, explicó qué ocurrió en el cruce que tuvo con el delantero francés cuando ambos se encontraron al terminar el compromiso.

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¿Qué pasó entre el portero de Paraguay y Mbappé?

Durante los 90 minutos, el partido se jugó con mucha intensidad. Paraguay hizo un trabajo defensivo sólido y complicó en varios momentos a Francia, que tuvo dificultades para encontrar espacios y generar opciones claras de gol.

Uno de los jugadores más destacados fue Orlando Gill. El guardameta respondió con varias atajadas importantes y evitó que el marcador fuera más amplio. Incluso, logró detener dos oportunidades claras de Mbappé antes de que el delantero marcara desde el punto penal.

Al finalizar el encuentro, Gill intentó saludar al jugador francés con un apretón de manos. Sin embargo, Mbappé siguió caminando sin responder al gesto.

Esa fue justo la reacción que molestó al arquero paraguayo, quien lanzó el balón en dirección al jugador del Real Madrid mientras este celebraba la clasificación con sus compañeros. El delantero no reaccionó y continuó con los festejos.

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¿Qué explicó el Portero de Paraguay tras diferencias en la cancha con Mbappé?

Después del partido, Orlando Gill contó su versión de lo ocurrido. El arquero reconoció que se sintió incómodo cuando Mbappé ignoró el saludo, aunque aseguró que fue una reacción del momento y que poco después dejó atrás el enojo.

Además, destacó el nivel de la selección francesa y aseguró que es uno de los equipos con mayores opciones de quedarse con el título. También felicitó al rival por la clasificación y por el torneo que viene realizando.

Gill también respondió a los comentarios sobre el estilo de juego de Paraguay. Durante el partido, varios futbolistas franceses recibieron faltas y el encuentro estuvo marcado por el contacto físico, lo que generó críticas hacia el equipo sudamericano.