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Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium

El artista mexicano sigue haciendo historia con su música en territorio estadounidense.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Carín León en el Nu Stadium
Récord Histórico de Carín León en Miami (Foto de AFP/ Giorgio Viera)

El reconocido cantante, compositor y guitarrista mexicano, Carín León, rompió un récord en Miami al agotar completamente las boletas para su show en el imponente Nu Stadium. Su gran presentación ha dado mucho de qué hablar entre los fanáticos de la música regional mexicana.

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¿Por qué Carín León es tan reconocido?

Óscar Armando Díaz de León Huez, conocido artísticamente como Carín León, es uno de los máximos exponentes de la música mexicana gracias a sus composiciones y letras románticas. Comenzó su carrera musical cuando tenía tan solo 16 años de edad con la agrupación “Los Reales”, con quienes se presentaba en eventos y fiestas.

Desde su debut como solista, en 2018, Carín ha construido una carrera marcada por la versatilidad; ya que, aunque su base es la música regional mexicana, ha logrado incorporar algunos otros géneros como el norteño, banda, ranchera, corridos, country e incluso rock.

Carrera de Carín León
Carín León es uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana (Foto de AFP/Javier TORRES)

A lo largo de su carrera, Carín ha trabajado y colaborado con artistas de talla nacional e internacional; entre ellos se encuentran: Maluma, Jessi Uribe, Grupo Frontera, Grupo Firme, C. Tangana, Camilo, entre muchos otros.

Por otro lado, el artista ha tenido la fortuna de recibir múltiples reconocimientos por su música, algunos de ellos son varios Latin Grammy, Premios Bilboard Latin Music Awards, Premios Lo Nuestro y muchos más.

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¿Cómo fue el histórico sold out de Carín León en Miami?

El pasado 28 de junio del 2026, Carín León hizo historia al convertirse en el primer artista en ofrecer un concierto en el Nu Stadium (la actual casa del Inter de Miami F.C.). Además, logró el primer sold out en la historia del recinto, agotando las más de 24.000 localidades disponibles.

El show hizo parte de su reciente gira "De Sonora Para El Mundo Tour" y marcó el inicio de la programación de conciertos del estadio, dejando abiertas las puertas para los artistas que se presentarán después de él.

Durante la presentación, Carín interpretó algunos de sus mayores éxitos como “Primera Cita”, “Que Vuelva” junto a Grupo Frontera, “Según Quién” con Maluma, “Tú”, “Me la aventé”, entre muchos otros.

Además, el mexicano tuvo invitados de lujo como el colombiano, Juanes, con quien estrenó en vivo su nuevo sencillo “Carranga”, para posteriormente cantar “La Camisa Negra”.

También, contó con la presencia de Silvestre Dangond en el escenario, con quien interpretó “Cosas Sencillas”, desatando euforia en el público que lo acompañaba.

Juanes y Silvestre Dangond
Juanes y Silvestre Dangond fueron los invitados dl concierto de Carín León (Fotos de AFP/Mike Coppola y AFP/Darren Eagles)
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