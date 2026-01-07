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Erling Haaland compartió emotivo mensaje tras la clasificación de Noruega y así reaccionó su hermana

La hermana de Erling Haaland, quien se volvió viral en el Mundial, reaccionó a la emotiva publicación del delantero.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La hermana de Erling Haaland volvió a llamar la atención al reaccionar a la emotiva publicación del delantero.
Así reaccionó la hermana de Erling Haaland tras emotiva celebración a la clasificación. (Foto: AFP)

Erling Haaland el jugador de Noruega que se tomó las tendencias en redes sociales luego del triunfo que tuvo la Selección en el Mundial 2026 volvió a dar de qué hablar tras su reciente celebración.

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¿Qué publicó Erling Haaland tras la clasificación de Noruega?

Luego de la clasificación de Noruega a los octavos de final, el delantero llamó la atención de sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales para celebrar el histórico triunfo de su selección.

El delantero del Manchester City publicó una fotografía después del compromiso y acompañó la imagen suya celebrando y con un emotivo mensaje: "Un día que nunca olvidaremos".

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Tras la publicación del jugador, su hermana Gabrielle Braut Haaland no dudó en reaccionar y dejó un "me gusta". Recientemente, ella se volvió viral por su belleza y por el gran parecido con su hermano, luego del fraternal abrazo que compartieron tras el partido.

La hermana de Erling Haaland volvió a llamar la atención al reaccionar a la emotiva publicación del delantero.
Así reaccionó la hermana de Erling Haaland tras emotiva celebración a la clasificación. (Foto: AFP)

Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil en el Mundial de fútbol 2026 en un partido que se definió en los últimos minutos gracias al gol de Erling Haaland, quien volvió a convertirse en la gran figura de su selección.

El delantero marcó el tanto definitivo cuando el encuentro parecía dirigirse al tiempo extra y, una vez terminó el compromiso, confesó cómo vivió ese momento.

"Estaba agotado, así que pensé: 'No puedo aguantar la prórroga, así que tenemos que marcar'", expresó Haaland generando furor.

¿Qué viene para Erling Haaland y Noruega en el Mundial 2026?

Mientras tanto, Noruega ya piensa en su próximo reto dentro del Mundial 2026. El equipo tendrá un difícil compromiso en los octavos de final, donde enfrentará a Brasil en busca de un cupo a la siguiente fase del torneo.

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El encuentro está programado para el próximo domingo 5 de julio de 2026, a las 3:00 de la tarde, en el MetLife Stadium de New York.

Así reaccionó la hermana de Erling Haaland tras emotiva celebración a la clasificación. (Foto: AFP)

Sin duda el partido ha despertado gran expectativa entre los aficionados de este deporte por el nivel que han mostrado ambas selecciones durante el Mundial 2026.

Pues La Selección de Noruega en su historia ha participado en cuatro Copas del Mundo y tras una larga ausencia de 28 años, el equipo regresó al Mundial en 2026.

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