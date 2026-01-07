El mundo de la música se encuentra de luto al darse a conocer el fallecimiento de Victor Willis. Reconocido por ser el cantante de Village People y coautor de la icónica canción ‘YMCA’ y otros éxitos de la música disco.

Victor Willis falleció este martes 30 de junio a causa de una enfermedad agresiva (Foto por Freepik).

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¿Cuál fue la causa del fallecimiento del reconocido cantante Victor Willis?

De acuerdo con la cuenta oficial de Facebook de la banda de Village People, el vocalista falleció este martes a causa de una enfermedad.

“Victor falleció el martes 30 de junio de 2026 a causa de una enfermedad breve pero agresiva...”

Su esposa, Karen Willis, también se pronunció al respecto a través de la cuenta de Facebook del fallecido compositor y pidió privacidad ante esta noticia tan dolorosa: "La familia solicita privacidad en este momento de gran pérdida”.

Hasta el momento no se conoce la enfermedad específica que afectaba al cantante. Sin embargo, se sabe que el cantante murió un día antes de cumplir 75 años.

¿Quién fue el reconocido cantante Victor Willis?

Victor Willis nació en 1951 en California, Estados Unidos y comenzó su carrera artística haciendo los coros de la iglesia de su padre. Tiempo después se mudó a Nueva York, donde inició su carrera como actor y participó en diversas producciones de Broadway como ‘The Wiz’ en 1975 y 'Two Gentlemen of Verona' en 1971.

En 1977 el productor Jacques Moralis y su socio Henri Belolo lo reclutaron para ser una de las voces de la agrupación Village People. Desde entonces, su carrera despegó y se convirtió en un referente de la música disco.

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El cantante Víctor Willis se convirtió en un ícono gracias a la composición de la canción Y.M.C.A (Foto por Freepik).

¿Cuál fue el legado musical del reconocido cantante Victor Willis?

Victor Willis fue el coautor de la canción ‘Y.M.C.A’ que nació como referencia a una institución reconocida por ofrecer alojamiento y actividades recreativas para jóvenes. En el video musical, Willis usaba un traje de policía motorizado y también un traje oficial de la Marina de Estados Unidos.

La canción logró tanto reconocimiento, que fue agregada al Salón de la Fama de los premios Grammy y al Registro Nacional de Canciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El vocalista también compuso otras canciones como ‘In the Navy’, ‘Go West’ y ‘Macho Man’, que tuvieron una gran acogida a nivel mundial.

Sin embargo, el compositor dejó la banda en 1980 y continuó su carrera como solista. En 2017 se reincorporó a la banda y regresó como cantante principal.

La agrupación continuó haciendo giras durante los últimos años y se presentaron en diversos lugares como India, Tailandia, y Marruecos. De hecho, la banda tenía programada una gira para el presente año.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre los actos fúnebres que se llevarán a cabo por la muerte de Victor Willis, pero sin duda escribió canciones que serán recordadas por siempre.