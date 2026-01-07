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Luto en la música: falleció reconocido integrante de ‘Locomía’, ¿cuál fue la causa?

Se confirmó la muerte de reconocido importante integrante de la agrupación Locomía de manera inesperada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto en la música: falleció reconocido integrante de ‘Locomía’, ¿cuál fue su causa?
¿Quién fue el reconocido integrante de Locomía que falleció? | Foto: Freepik

La música se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de reconocido integrante de la agrupación ‘Locomía’ en las últimas horas, dejando un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Por su parte, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los internautas, quienes han dejado todo tipo de reacciones tras anunciarse la lamentable noticia del artista.

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¿Quién fue el importante integrante de Locomía que falleció?

Luto en la música: falleció reconocido integrante de ‘Locomía’, ¿cuál fue su causa?
Así se confirmó el fallecimiento de Manolo Arjona. | Foto: Freepik

El nombre de Manolo Arjona se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico al ser parte de Locomía, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

La noticia no solo fue confirmada a través de varios medios internacionales, sino también, por parte de un comunicado oficial compartido a través de una publicación compartida por Locomía en su cuenta oficial de Instagram, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz Manolo, se eleva eterna hacia el cielo. Fuiste el alma, movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre. Nos quedamos con tu sonrisa, con tu amor por el arte y que cambió nuestras vidas para siempre”, agregó Xavier Font, quien fue la persona que reveló la noticia.

Así también, se ha confirmado que Manuel Arjona es el cuarto integrante en confirmarse su fallecimiento, pues, dejó un importante legado, en especial, por se el fundador de la agrupación.

Luto en la música: falleció reconocido integrante de ‘Locomía’, ¿cuál fue su causa?
¿Cuál fue el importante legado que dejó Manolo Arjona? | Foto: Freepik

¿Cuál fue la causa por la que falleció Manolo Arjona, integrante de Locomía?

Según lo han reportado medios de comunicación internacionales, no se ha confirmado por el momento cuál fue la causa del fallecimiento de Manolo Arjona.

Hasta el momento, se evidencia que Manolo murió a sus 58 años, pues, no se ha visto reflejado que enfrentara complicaciones de salud.

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¿Cuál fue el importante éxito que tuvo la agrupación Locomía hace varios años?

Es clave mencionar que varios de los seguidores de Locomía resaltaron el importante éxito de la agrupación a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por las ventas que obtuvieron con sus dos lanzamientos como ‘Taiyo’ y ‘Locomía’.

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