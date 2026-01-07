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Bad Bunny fue captado en un partido de tenis con una de sus exnovias: ¿reconciliación a la vista?

El artista puertorriqueño no pasó desapercibido entre los asistentes al gran torneo deportivo y causó comentarios por su acompañante.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Bad Bunny y su exnovia
Bad Bunny fue captado disfrutando de un partido de tenis con su exnovia (Fotos de Freepik y AFPJon Kopaloff)

El artista puertorriqueño, Bad Bunny, fue captado disfrutando de un partido de tenis con una de sus exnovias, lo cual generó revuelo en las redes sociales, ya que su vida personal y amorosa suele ser muy privada.

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¿Dónde fue visto Bad Bunny con su exnovia?

Bad Bunny, la figura más importante del género urbano actualmente, fue captado en Londres, Inglaterra, más específicamente en las canchas de tenis donde se disputa el importante y prestigioso campeonato de Wimbledon.

El artista se encontraba disfrutando del partido entre Wu Yibing y Novak Djokovic el pasado 29 de junio. Bad Bunny se ha declarado abiertamente amante del tenis, tanto así, que en anteriores ocasiones ha sido visto disfrutando algunos otros campeonatos como el US OPEN.

Bad Bunny en un partido de tenis
Bad Bunny disfrutando de un partido del US OPEN 2024 (Foto de AFP/Sarah Stier)

Sin embargo, su más reciente aparición pública dio de qué hablar, pues no estuvo solo, sino acompañado por una persona con la que sostuvo una relación sentimental hace varios años.

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¿Con cuál de sus exnovias estaba Bad Bunny en el partido de tenis?

La vida sentimental de Bad Bunny ha sido pública en varias ocasiones, especialmente cuando confirmó su relación con la modelo Kendall Jenner. Sin embargo, hay una mujer que los seguidores de "Benito" recuerdan con especial cariño: la misma que lo acompañó en el reciente evento deportivo.

Se trata de Gabriela Berlingeri, una modelo, diseñadora, empresaria e influenciadora puertorriqueña, quien es reconocida principalmente en el mundo de la moda. La relación entre ellos ha sido mediática durante varios años, ya que se conocen desde el año 2017, pero fue hasta 2020 que hicieron público su romance.

Según algunas fuentes, Benito y Gabriela habrían vivido juntos durante la pandemia, periodo en el cual su relación se hizo aún más visible en redes sociales. Además, en medio del confinamiento, Bad Bunny estrenó "En Casita", tema en el que Gabriela participó incluyendo su voz en algunos fragmentos.

Después de eso, Gabriela colaboró en varios proyectos musicales de Bad Bunny, incluyendo su papel protagónico en el video de “Títi Me Preguntó” y “El Apagón”.

Álbum de Bad Bunny en el 2022
Bad Bunny interpretando su exitoso álbum "Un Verano Sin Ti" (Foto de AFP/Noam Galai)

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¿Cuándo se terminó la relación de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri?

La pareja nunca confirmó una fecha en la que se hayan separado oficialmente; sin embargo, dejaron de aparecer juntos públicamente a finales de 2022 e inicios de 2023. Después, Bad Bunny tuvo algunos otros romances, mientras que Gabriela se mostraba felizmente soltera.

A pesar de que ya no son pareja, ambos han hablado abiertamente de la relación tan cercana que tienen, incluso como amigos. Es tanto así que, en la canción “ACHO PR” lanzada en el 2023, Bad Bunny menciona el nombre de Gabriela como forma de agradecimiento: "Gracias, Dios, por poner en mi camino a Jan, a Noah y a Gabriela..."

Desde comienzos de 2026, Benito y Gabriela han sido vistos juntos en distintas ocasiones, incluidos viajes, conciertos, partidos de tenis y eventos importantes del artista; lo cual ha desatado rumores de una posible reconciliación.

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