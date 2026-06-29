Video de Karol G hablando de Iván Duque se hace viral tras carta a Abelardo de la Espriella

La cantante Karol G ha acaparado toda la atención de los colombianos luego de dedicarle una carta al Presidente electo Abelardo de la Espriella, en la que le pidió tomarse en serio su rol y liderar para todos, no solo para quienes lo apoyaron.

Debido a sus declaraciones, miles de internautas han reaccionado al respecto, donde algunos la han apoyado mientras que otros la han criticado.

En medio de sus comentarios sobre la posición de la Bichota, revivieron un video de una entrevista de hace algunos años cuando la artista habló del expresidente Iván Duque.

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¿Qué dijo Karol G sobre Iván Duque?

La artista confesó en su momento a Univisión que no votó por Iván Duque a la Presidencia de Colombia y explicó sus razones.

"Voy a ser súper honesta. No era la persona por la que yo iba a votar, no estoy ni de acuerdo ni en contra en muchas cosas, simplemente no era la persona que yo pienso que mi país necesitaba en este momento, siendo que teníamos otros ideales y necesidades", dijo.

Asimismo, indicó que no le gustaba mucho hablar de política debido a la sensibilidad que eso genera.

"Trato de no tocar mucho el tema porque toca muchas sensibilidades en las personas y haciendo un comentario mío no puedo cambiar el Presidente que tenemos, entonces simplemente trato de ayudar como puedo como artista en otras cosas, pero definitivamente pensé que necesitábamos otra persona en ese lugar", agregó.

¿Karol G también le envió un mensaje a Iván Duque en su Gobierno?