Video de Karol G hablando de Iván Duque se hace viral tras carta a Abelardo de la Espriella
Reviven opinión de Karol G sobre Iván Duque como Presidente de Colombia luego de su mensaje a Abelardo de la Espriella.
La cantante Karol G ha acaparado toda la atención de los colombianos luego de dedicarle una carta al Presidente electo Abelardo de la Espriella, en la que le pidió tomarse en serio su rol y liderar para todos, no solo para quienes lo apoyaron.
Debido a sus declaraciones, miles de internautas han reaccionado al respecto, donde algunos la han apoyado mientras que otros la han criticado.
En medio de sus comentarios sobre la posición de la Bichota, revivieron un video de una entrevista de hace algunos años cuando la artista habló del expresidente Iván Duque.
¿Qué dijo Karol G sobre Iván Duque?
La artista confesó en su momento a Univisión que no votó por Iván Duque a la Presidencia de Colombia y explicó sus razones.
"Voy a ser súper honesta. No era la persona por la que yo iba a votar, no estoy ni de acuerdo ni en contra en muchas cosas, simplemente no era la persona que yo pienso que mi país necesitaba en este momento, siendo que teníamos otros ideales y necesidades", dijo.
Asimismo, indicó que no le gustaba mucho hablar de política debido a la sensibilidad que eso genera.
"Trato de no tocar mucho el tema porque toca muchas sensibilidades en las personas y haciendo un comentario mío no puedo cambiar el Presidente que tenemos, entonces simplemente trato de ayudar como puedo como artista en otras cosas, pero definitivamente pensé que necesitábamos otra persona en ese lugar", agregó.
¿Karol G también le envió un mensaje a Iván Duque en su Gobierno?
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La Bichota se ha pronunciado en varias ocasiones sobre política, pues en medio de la controversia que se generó por la reforma tributaria en el Gobierno de Iván Duque, ella se pronunció por su red social X.
"Mi alma y corazón están con mi país🇨🇴 con la esperanza de que la lucha, la voz y la sangre que se ha derramado, tenga eco y GENERE UN CAMBIO. Iván Duque el país que usted ve destruido hoy es el mismo país que un día confío en usted y lo eligió como mandatario ESCUCHE A SU PUEBLO", escribió en su momento.