El pasado sábado 27 de julio, Colombia jugó contra Portugal en el Mundial 2026. Desde el momento en el que se anunció que estas selecciones se iban a enfrentar, los aficionados soñaban con tener una boleta para presenciarlo.

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Pues bien, resulta que el influencer conocido como El Brayan tuvo la información de los millonarios pagos que la gente hizo para poder ver a Colombia vs. Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

¿Cuánto se gastaron los hinchas para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026?

Mediante un video que es viral en TikTok, El Brayan se puso en la tarea de averiguar cuánto se gastaron las personas que vieron en vivo a Colombia enfrentarse contra Portugal o, más bien, a James Rodríguez jugando en la misma cancha que Cristiano Ronaldo.

Se reveló la conversación que James Rodríguez tuvo con Cristiano Ronaldo cuando se abrazaron | Foto Foto Chandan Khanna y Patricia de Melo Moreira / AFP.

Las confesiones de los hinchas generaron sorpresa, pues hay precios muy elevados que, por obvias razones, desataron reacciones de diferente tipo. Por ejemplo, uno de los primeros en responder fue un joven que contó que se gastó 2.000 dólares, lo que se traduce a casi siete millones de pesos colombianos, mientras que otro respondió que su inversión fue de 2.500 dólares.

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En la misma corriente de ideas, un joven confesó que se gastó lo del semestre de su universidad para presenciar el importante encuentro deportivo, luego también hubo quienes mencionaron que su gasto fue entre ocho y nueve millones de pesos colombianos.

Lo anterior no es todo, ya que una mujer solo se gastó 425 mil pesos colombianos gracias a sus "contactos", así lo dijo, mientras que otros se gastaron 200 dólares (casi 700 mil pesos en la moneda de Colombia).

¿Quiénes fueron los que más pagaron para ver a Colombia vs. Portugal?

Pese a todo, hubo un hincha que no midió su dinero y confesó que invirtió 6.000 dólares para vivir lo que sería la experiencia VIP. Dicho monto corresponde a más de 20 millones de pesos colombianos, también hubo respuestas de 30 millones de pesos colombianos.

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez ingresando a la cancha | Foto Chandan Khanna / AFP.

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En resumen, la media de la inversión en pagos que hicieron varios hinchas para ver a Colombia jugar contra Portugal en el Mundial 2026 estuvo entre los 2.000 y los 3.000 dólares, dependiendo del caso, lo que se traduce a entre seis y once millones de pesos colombianos.