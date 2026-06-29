Video viral del hincha japonés que no soportó la eliminación y rompió en llanto entre brasileños

Continúa el Mundial 2026 y eso significa la eliminación de varias selecciones para seguir avanzando en la competencia futbolística, así que Japón quedó por fuera.

Japón jugó contra Brasil. Ambos equipos llegaron a empatar, pero luego los portugueses hicieron una anotación que dio como perdedores a los asiáticos. Como producto, el resultado quedó 2-1.

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Gracias a la influencia que tienen las plataformas digitales, es común que se viralicen videos de las reacciones que produce el Mundial 2026. En ese sentido, mientras que unos celebran, otros lamentan.

Los jugadores de Japón reaccionan tras perder el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Brasil y Japón en el estadio de Houston | Foto Paul Ellis / AFP.

¿Cuál es el video viral del aficionado japonés que rompió en llanto?

Un aficionado de Japón se viralizó en internet justo por su reacción al Brasil haber avanzado en la Copa Mundo y apagarse el sueño de su nación. Esto ocurrió en el estadio de Houston, Texas.

Rodeado de una preponderante cantidad de hinchas brasileños, es posible ver al fanático japonés viviendo sus emociones al máximo.

Frustrado y sin saber qué hacer, el asiático se puso a gritar mientras que varios de los aficionados a Brasil buscaban darle consuelo. Se trató de algo que vale la pena resaltar, ya que de eso se trata el fútbol, de sentirlo todo.

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Japón estuvo activo en el juego contra Brasil; de hecho, había tomado ventaja para seguir avanzando en el Mundial 2026. Esto gracias al gol protagonizado por Kaish Sano. No obstante, Brasil elevó sus esfuerzos y resultó siendo el victorioso de este partido definitivo de los dieciseisavos de final.

Cabe añadir que esta es la eliminación directa número cinco de Japón en la Copa Mundo. Lo cierto es que hasta aquí llegaron y queda por esperarse qué otras selecciones le dirán adiós al sueño de convertirse en los campeones del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Colombia contra Ghana?

Colombia jugará contra Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido definirá la continuidad de la tricolor, quienes días antes empataron 0-0 con Portugal y quedaron de primeros en el Grupo K.

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El partido de Colombia vs. Ghana será el viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. Encuentro deportivo que será transmitido en las distintas plataformas de Canal RCN y Deportes RCN.