El Mundial 2026 no deja de dar sorpresas: Paraguay eliminó a Alemania en un partido decisivo para avanzar a los octavos de final.

Ambos equipos disputaron el triunfo en penales y los paraguayos obtuvieron la victoria 4-3. Se trató de un momento lleno de emoción, en especial por parte de los latinos que celebraron de distintas formas.

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Precisamente, es viral un video que retrata el festejo de la televisión paraguaya justo cuando clasificó ante Alemania en el Mundial 2026.

¿Cómo festejó la televisión paraguaya su clasificación ante Alemania en el Mundial 2026?

En una doble pantalla, se puede observar a aficionados paraguayos esperando el triunfo de su selección, mientras que del otro lado está la transmisión televisiva relatando en vivo y en directo el histórico momento.

Paraguay pasó a octavos de final en el Mundial 2026 | Foto Jewel Samad / AFP.

Entre súplicas, pedían la clasificación. Fue entonces cuando se efectuó el último penal y los gritos de gol inundaron la televisión paraguaya, mientras que en múltiples pantallas se pueden ver las celebraciones de todo tipo que dejó este triunfo. "Vamos albirroja querida", se lee en el clip.

Hasta ahora, Canadá, Brasil y Paraguay son las selecciones que ya aseguraron su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Quedan varios encuentros definitivos en estos dieciseisavos de final.

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¿Cuándo juega Argentina y Colombia en el Mundial 2026?

Es importante mencionar el impacto que están teniendo las selecciones latinas en el Mundial 2026, razón por la que los seguidores esperan ver avanzar a equipos como lo son Argentina y Colombia.

Por el lado de Argentina, se enfrentará contra Cabo Verde el viernes 3 de julio en el Miami Stadium. Ese mismo día Colombia jugará contra Ghana en el Estadio de la Ciudad de Kansas.

¿Cómo le ha ido a Colombia en el Mundial 2026

El desempeño de Colombia en el Mundial 2026 ha llamado mucho la atención. El combinado de Néstor Lorenzo terminó de primero en el Grupo K, además de que cerró la fase de grupos invicta.

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Por otro lado, en su último partido empató 0-0 con Portugal; se trató de uno de los encuentros más virales de esta Copa Mundo y, como se había mencionado anteriormente, clasificó a los dieciseisavos de final.

Sumado a lo dicho, si Colombia elimina a Ghana, se enfrentará en octavos al ganador entre Suiza y Argelia.