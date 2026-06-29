El futbolista James Rodríguez se pronunció sobre la Selección de Ghana debido a que será su próximo rival en el Mundial 2026.

Artículos relacionados Copa Mundial Niño que predijo los terremotos en Venezuela lanzó una inquietante profecía sobre el Mundial 2026

¿Qué dijo James Rodríguez sobre la Selección Ghana en el Mundial 2026?

El centrocampista James Rodríguez dio su opinión sobre la Selección de Ghana en el Mundial 2026, con quien tendrá que competir luego de haber quedado con la Selección Colombia como líder del Grupo K.

Recordemos que, los cafeteros lograron quedar de primeros en la tabla de posiciones del Grupo K luego de ganarles a Uzbeskistán y a República Democrática del Congo, y haber empatado con Portugal.

Momentos después del partido contra Portugal, donde quedaron 0-0, el capitán de la tricolor fue cuestionado sobre quién será su próximo contrincante, a lo que señaló que sabe que será difícil, pero que tendrían tiempo para recuperarse físicamente y analizar el juego de los africanos.

"Esos rivales son duros, son físicos, muy parecido al Congo, que dejan jugar menos, pero bueno, tenemos días, falta todavía, el cuerpo que se abra tranquilo para que podamos estar tranquilos ahora", dijo.

Artículos relacionados Viral ¿Mhoni predijo terremotos en Venezuela?, esto dijo

Posteriormente, en rueda de prensa fue nuevamente cuestionado al respecto, donde reiteró su percepción al respecto.

"Ghana es un equipo muy físico, que se te va a meter atrás, que son fuertes ahí arriba. No los he visto mucho, pero ya vamos a tener tiempo", agregó.

Artículos relacionados Talento internacional Mujer que predijo sismos en Venezuela se hace viral, esto dijo

¿Cuándo juega Colombia vs Ghana en el Mundial 2026?

La Selección de Colombia volverá a jugar este viernes 3 de julio a las 8:30 p.m., hora Colombia, en el Kansas City Stadium, en Kansas City, Estados Unidos.

Recuerda que, este encuentro deportivo lo puedes disfrutar a través de la aplicación, la pantalla y el canal de YouTube del Canal RCN, totalmente gratis y desde cualquier dispositivo móvil.

Por ahora, los jugadores se siguen preparando y dando lo mejor de ellos para poder avanzar en el Mundial y llegar ala siguiente fase, que son los octavos de final.

Miles de fanáticos siguen apoyándolos y con la fe intacta de que los colombianos puedan llevarse el tan anhelado triunfo de la Copa del Mundo.