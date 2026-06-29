Tebi Bernal y Alejandro Estrada sorprendieron al aparecer juntos en Ibagué, ¿reconciliación?

Tebi Bernal y Alejandro Estradasorprendieron al aparecer juntos en medio de una caravana durante las fiestas de San Pedro en Ibagué.

Artículos relacionados Copa Mundial Niño que predijo los terremotos en Venezuela lanzó una inquietante profecía sobre el Mundial 2026

¿Por qué Tebi Bernal y Alejandro Estrada aparecieron juntos en Ibagué?

En redes sociales está circulando un video en el que se ve a los dos en el mismo carro, disfrutando de la celebración en medio del desfile, mientras las personas que estaban alrededor notaban que Tebi y Alejandro Estrada se encontraban en el mismo sitio.

El momento sin duda generó revuelo entre quienes desconocían si los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia le dieron vuelta a la hoja y dejaron atrás los desacuerdos que se presentaron tras finalizar el programa.

Como bien se conoce, los dos exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia estuvieron juntos como aliados durante gran parte de la competencia de convivencia, junto a Alexa Torrex.

El inesperado reencuentro de Tebi Bernal y Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, en medio de la final del reality, el regreso de Alexa como jefa de campaña generó un malestar en Tebi Bernal.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada tras La casa de los famosos Colombia?

Luego de finalizar La casa de los famosos Colombia, en la que Alejandro Estrada quedó como ganador de la temporada, sorprendió que se alejara tanto de Tebi Bernal como de Alexa Torrex.

Además de eso, dejaron de seguirse en redes sociales. Es por ello que para muchos sorprendió verlos de nuevo juntos, aunque no estaban compartiendo como amigos, si causó revuelo por su reencuentro.

Sin duda, los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos usuarios quedaron sorprendidos y varios celebraron su junto de nuevo, ya que consideran que no debieron terminar una amistad.

El inesperado reencuentro de Tebi Bernal y Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

“Hermoso nuestro Alejo”, “Y Alexa sufriendo” o “No dan ni ganas de verlos. Se mueve más un Alka-Seltzer en una mazamorra que ese par”, fueron algunos de los comentarios.

Lo cierto es que se desconoce si ahora son amigos de nuevo o si solo se trató de un encuentro por un tema laboral durante estas fiestas, que son muy populares en esta fecha en el país.