En la mañana de este domingo 28 de junio el Servicio Geológico colombiano reportó nuevos eventos de sismo en distintas partes del país en horas de la madrugada.

La noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas quienes anunciaron en las redes sociales sentir los sismos ocurridos en distintas regiones del país.

¿En qué partes del país volvió a temblar este 28 de junio?

El Servicio Geológico colombiano reportó a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter que ocurrieron nuevos temblores en varias regiones del país.

En estas zonas del país volvió a temblar en la madrugada del 28 de junio. | Foto: Freepik

El primer reporte que se registró fue a las 3:00 a.m. en San José del Palmar – Chocó, Colombia, pues, el reporte anunció lo siguiente:

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-06-28, 03:39 hora local Magnitud 4.3, Profundidad 86 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia”, agregó el Servicio Geológico colombiano.

Luego se presentó otro sismo a las 5:00 a.m. no de tan grande inmensidad, pero varios ciudadanos reportaron lo ocurrido en La Jagua de Ibirico - Cesar, Colombia:

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“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-06-28, 05:03 hora local Magnitud 2.5, Profundidad superficial, La Jagua de Ibirico - Cesar, Colombia”, detalló El Servicio Geológico colombiano.

Con base en estos reportes, varios usuarios generaron múltiples comentarios al respecto, anunciando que no solo sintieron los sismos en las respectivas regiones reportadas, sino también, en otras regiones del país.

¿Cuál es la alerta de Google que anuncia los sismos con antelación?

En medio de la emergencia sanitaria ocurrida por los dobles terremotos presentados en Venezuela el pasado 24 de junio en las que varias personas resultaron fallecidas, heridas o gravemente heridas, los especialistas en sismos han compartido el uso de una aplicación que pone en alerta los sismos con antelación.

Esta es la aplicación que anuncia los sismos con antelación. | Foto: Freepik

Por esta razón, una de las aplicaciones que tiene Google en la que detecta los sismos con antelación se llama Sismo detector, así también, hay varias configuraciones para los dispositivos de Android y Apple en la que anuncian cuando surge un tipo de sismo.

Aunque por el momento no se han registrado nuevos sismos en el país, los colombianos se mantienen en alerta por los terremotos que ocurrieron en Venezuela.