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Volvió a temblar en Colombia este sábado 27 de junio en distintas zonas: ¿sintió el sismo?

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo cerca a la ciudad de Bogotá este 27 de junio.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Volvió a temblar en Colombia este sábado 27 de junio en Cundinamarca: ¿sintió el sismo?
¿En qué partes de Colombia tembló este 27 de junio? | Foto: Freepik

En horas de la madrugada de este sábado 27 de junio, se activó una nueva alarma sísmica en el país, pero esta vez en varias zonas de Cundinamarca, según el registro del Servicio Geológico Colombiano.

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¿Cuál fue el nuevo sismo que ocurrió en Colombia en la madrugada del 27 de junio?

Volvió a temblar en Colombia este sábado 27 de junio en Cundinamarca: ¿sintió el sismo?
Así se confirmó un nuevo sismo en Colombia este 27 de junio. | Foto: Freepik

Según lo reportó el Servicio Geológico Colombiano a través de un informe compartido a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, expresaron las siguientes palabras:

“Sismo Colombia: evento sísmico, boletín Actualizado 1, 2026-06-27, 00:50 hora local Magnitud 3.1, Profundidad 151 km, Cucunubá - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, añadió el Servicio Geológico Colombiano.

Se evidencia en el reporte que el sismo fue de aproximadamente 3.1 en Cucunubá, Cundinamarca Colombia, casi a dos horas en carretera de la ciudad de Bogotá.

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Tras el reciente reporte que compartió el Servicio Geológico Colombiano se evidencia que varios usuarios sintieron el sismo al estar en esta región del país.

¿Qué otros sismos han ocurrido en Colombia en las últimas horas?

El pasado 26 de junio se presentaron varios sismos en Colombia, lo cual ha puesto en alerta a las personas tras el doblete sísmico ocurrido en Venezuela.

Por esta razón, el Servicio Geológico Colombiano reportó varios sismos en el país, principalmente ocurridos en: Santa Marta, Valle del Cauca y Risaralda.

Con base a todos los reportes que ha compartido el Servicio Geológico Colombiano, los colombianos se han mantenido informados tras las respectivas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en caso de sismo.

¿Cuál es la alarma que tienen los dispositivos que anuncia todo tipo de sismos?

En medio de los reciente terremotos que se presentaron en Venezuela el pasado 24 de junio y los distintos sismos que se han presentado no solo en Colombia, sino también en otros países de Latinoamérica, miles de navegantes han instalado en sus dispositivos una alarma sísmica.

Volvió a temblar en Colombia este sábado 27 de junio en Cundinamarca: ¿sintió el sismo?
¿Qué medidas de prevención se deben tener en cuenta en caso de un sismo? | Foto: Freepik

Por esta razón, Google comparte una aplicación la cual anuncia una alarma de sismos, la cual se llama Sistema de Alarma de Terremotos para Android y para aquellas personas que tengan Apple, existe una herramienta que anuncia este tipo de sismos.

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