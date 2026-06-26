Nuevo temblor sacudió a Colombia este viernes: ¿dónde fue el epicentro y de cuánto fue la magnitud?

En medio de la preocupación que ha generado el fuerte terremoto que vivió Venezuela el pasado 24 de junio, Colombia volvió a reportar un nuevo movimiento sísmico.

Aunque el temblor al parecer no dejó daños materiales, muchas personas aseguraron haber sentido el temblor durante la madrugada.

Este nuevo sismo se suma a otros movimientos registrados recientemente en diferentes regiones del país, lo que ha mantenido atentos a los ciudadanos.

Colombia vuelve a temblar tras los fuertes sismos en Venezuela (Foto freepik)

¿De cuánto fue la magnitud del sismo registrado este viernes 26 de junio en Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento sísmico ocurrió durante la madrugada del viernes 26 de junio, exactamente a las 3:30 a. m., y tuvo como epicentro el departamento del Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, el sismo alcanzó una magnitud de 3,8 y se presentó a una profundidad superficial.

Artículos relacionados Talento internacional Esposa de futbolista falleció tras terremoto en Venezuela; su hija sobrevivió, esto se sabe

¿Cómo sintieron las personas el sismo del 26 de junio en Colombia?

Como suele ocurrir tras este tipo de eventos, cientos de usuarios acudieron a las redes sociales para contar cómo vivieron el temblor. En la publicación del Servicio Geológico Colombiano, varias personas afirmaron haber sentido el movimiento en municipios como Calima El Darién, Cali, Tuluá y otras poblaciones cercanas.

Algunos usuarios aseguraron que el sismo fue corto, pero lo suficientemente fuerte como para despertarlos durante la madrugada. Otros comentaron que recibieron la alerta temprana de sus dispositivos móviles pocos segundos antes de percibir el movimiento, una herramienta que ha comenzado a ser utilizada por varias personas para advertir sobre eventos sísmicos cercanos.

Artículos relacionados Viral ¿En Colombia puede temblar como en Venezuela?: esto advirtió un experto en sismos

¿Qué otros sismos se han registrado recientemente en Colombia?

Este es el tercer movimiento sísmico reportado en el país durante los últimos días. El primero ocurrió cuando el fuerte terremoto registrado en Venezuela fue percibido en varias ciudades colombianas, especialmente en Bogotá.

Posteriormente, el jueves 25 de junio, el Servicio Geológico Colombiano informó sobre otro sismo con epicentro en Dabeiba, Antioquia, el cual tuvo una magnitud de 2,9 y tampoco dejó consecuencias mayores.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-06-25, 10:12 hora local Magnitud 2.9, Profundidad superficial, Dabeiba - Antioquia, Colombia”

Con todos los temblores que están ocurriendo en el país, se recomienda siempre estar alerta a notificaciones y tener planes de evacuación.