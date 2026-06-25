Esposa de futbolista falleció tras terremoto en Venezuela; su hija sobrevivió, esto se sabe
El jugador Héctor Bello confirmó la muerte de su esposa durante el terremoto y expresó su tristeza a través de redes sociales.
Héctor Bello confirmó el fallecimiento de su esposa tras conocer que fue encontrada sin vida luego del terremoto en Venezuela. Por medio de redes sociales, el futbolista se pronunció sobre la noticia y compartió su dolor.
¿Cómo falleció la esposa de Héctor Bello?
De acuerdo con Héctor Bello, su esposa fue encontrada sin vida entre los escombros tras el terremoto. Sin embargo, su hija Alana, sí salió con vida del desastre natural.
¿Cuáles fueron las palabras de Héctor Bello tras el fallecimiento de su esposa?
El futbolista anunció la pérdida por medio de sus historias en Instagram y expresó su dolor: “Nos dejaste solos en la lucha mami, me dejaste solito con nuestra hija”, comentó Héctor Bello.
Tu mami nos dejó, cómo le digo yo eso a mi hija. Andrea. Cómo le explicó a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento, cómo le explico. Dame fuerzas tú ahora porque no doy más
¿Cómo han reaccionado amigos y familiares cercanos frente a la pérdida de Héctor Bello?
Muchos han expresado sus condolencias y al jugador venezolano. Miguel Orejuela, jugador en el equipo de Maracaibo expresó su sentido pésame en una historia de Instagram.
“Una noche muy larga y un amanecer muy triste para nuestro país, hoy me uno a tu dolor hermano por el fallecimiento de la mamá de tu hija y también al dolor de todos los venezolanos afectados por este fenómeno sobrenatural”, comentó Miguel Orejuela.
El jugador del equipo de Maracaibo también señaló que hay que estar unidos y apoyarse en este momento tan difícil.
“Hoy más que nunca debemos estar unidos y tener más empatía con toda esta situación, que sea Dios tomando el control y dándonos fortaleza para levantarnos de esta tragedia que entristece a toda la nación, #prayforvenezuela”, escribió Miguel Orejuela.
Aunque aún se están confirmando el número de muertes tras el terremoto en Venezuela, se estiman 164 fallecimientos hasta el momento.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike