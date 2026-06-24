Se sintió fuerte temblor en Bogotá: ¿dónde fue el epicentro?

Un fuerte temblor se sintió en la tarde de este miércoles 24 de junio en Bogotá y otras regiones del país, generando preocupación entre miles de ciudadanos que reaccionaron de inmediato al movimiento telúrico.

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¿Qué se sabe del temblor que sorprendió a los habitantes de Bogotá este miércoles?

A través de redes sociales, varios usuarios compartieron videos y fotografías de los momentos posteriores al sismo.

En algunas grabaciones se observa a personas evacuando edificios, oficinas y establecimientos comerciales como medida preventiva mientras se conocía más información sobre lo ocurrido.

Temblor sacudió a Colombia y así reaccionaron los ciudadanos en redes. (Foto: Freepik)

Por el momento el último reporte del Servicio Geológico Colombiano reveló hace unos minutos se presentó un movimiento en la región costera de Venezuela, con una magnitud de 7.5 y 10 kilometros de profundidad.

Las zonas más cercanas al lugar donde ocurrió el movimiento corresponden a San Felipe, en el estado Yaracuy; Valencia, en Carabobo; y Maracay, en Aragua del país vecino.

¿Por qué el temblor se sintió fuerte en Bogotá y otras ciudades de Colombia?

Aunque el epicentro estuvo ubicado en el país vecino, la magnitud del movimiento permitió que las ondas sísmicas se propagaran a una amplia distancia.

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Por esta razón, habitantes de Bogotá y de otras ciudades colombianas reportaron haber sentido el temblor.

Fuerte susto por temblor en Colombia. (Foto: Freepik)

En la capital, varios ciudadanos manifestaron a través de redes sociales que percibieron el movimiento al notar el vaivén de lámparas, objetos colgantes y otros elementos dentro de viviendas y oficinas.

Mientras avanzan las verificaciones por parte de las autoridades competentes, continúa la recopilación de reportes para establecer el alcance del sismo que logró sentirse tanto en Venezuela como en varias zonas de Colombia.

Sin embargo, en ciudades como Caracas, los ciudadanos reportaron que el movimiento se percibió con mayor intensidad.

Hasta el momento, se desconoce un balance oficial de personas heridas o víctimas fatales tras el fuerte sismo que sacudió a Venezuela durante la tarde de este miércoles.

En redes sociales, usuarios han compartido impactantes imágenes de lo ocurrido en ciudades como Caracas, donde se observan daños en algunas edificaciones y grietas en estructuras.

Además, varios videos muestran a personas fuera de sus viviendas y lugares de trabajo en medio del movimiento telúrico.