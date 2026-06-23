Tras la victoria de Abelardo de la Espriella, Karen Caro hizo inesperada predicción: “Es el karma”

Karen Caro Astral, creadora de contenido conocida por sus lecturas espirituales y predicciones en redes sociales, volvió a ser tema de conversación luego de pronunciarse sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia.

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La influencer había asegurado semanas atrás que, según la radiestesia y percepciones energéticas, el próximo presidente del país sería Iván Cepeda.

Sin embargo, tras conocerse la victoria de Abelardo de la Espriella, decidió compartir un mensaje explicando por qué sus predicciones no siempre se cumplen y cómo interpreta el resultado electoral.

La vidente que predijo la victoria de Cepeda reaccionó al triunfo de Abelardo con inesperada predicción (Foto Juan BARRETO / AFP)

¿Qué dijo Karen Caro sobre la victoria de Abelardo?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Karen Caro comenzó reconociendo que Abelardo de la Espriella fue el ganador de las elecciones presidenciales y que los resultados ya habían sido definidos por la voluntad de los ciudadanos.

La creadora de contenido aprovechó la oportunidad para recordar a sus seguidores que las predicciones no representan una verdad absoluta y que siempre deben entenderse como posibilidades, no como hechos confirmados.

Según explicó, las energías, las decisiones de las personas y las circunstancias pueden cambiar constantemente, por lo que una predicción puede modificarse con el tiempo.

Karen también insistió en que la única verdad absoluta pertenece a Dios y pidió a los colombianos aceptar los resultados electorales con respeto, independientemente de la posición política de cada persona.

"En todos los videos que yo he hecho [...] fui muy clara en que siempre pueden fallar las predicciones [...] No hay una verdad absoluta", comentó.

Karen Caro sorprendió con nueva predicción tras el triunfo de Abelardo de la Espriella (Foto Juan BARRETO / AFP)

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¿Por qué habló de karma tras las elecciones?

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue cuando la influencer aseguró que la situación política que vive el país puede interpretarse como parte del karma colectivo de una nación.

Sin embargo, aclaró que no estaba utilizando la palabra karma de forma negativa. Para Karen Caro, el karma no necesariamente representa castigos o situaciones desfavorables, sino procesos de aprendizaje que ayudan a las personas y a las sociedades a evolucionar.

Por esa razón, manifestó que Colombia podría estar atravesando una experiencia que traerá enseñanzas importantes para el futuro del país.

Asimismo, expresó su deseo de que los próximos años sean positivos para los colombianos y que las decisiones que se tomen beneficien a la población.