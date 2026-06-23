Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Tras la victoria de Abelardo de la Espriella, Karen Caro hizo inesperada predicción: “Es el karma”

Karen Caro Astral, quien había asegurado que otro candidato sería el presidente de Colombia, reaccionó a la victoria de Abelardo de la Espriella.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karen Caro sorprendió con nueva predicción tras el triunfo de Abelardo de la Espriella
Karen Caro, quien predijo la victoria de Cepeda, hizo inesperada predicción tras el triunfo de Abelardo de la Espriella: “Es el karma” (Foto Juan BARRETO / AFP) (Foto Inteligencia artificial)

Karen Caro Astral, creadora de contenido conocida por sus lecturas espirituales y predicciones en redes sociales, volvió a ser tema de conversación luego de pronunciarse sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia.

Artículos relacionados

La influencer había asegurado semanas atrás que, según la radiestesia y percepciones energéticas, el próximo presidente del país sería Iván Cepeda.

Sin embargo, tras conocerse la victoria de Abelardo de la Espriella, decidió compartir un mensaje explicando por qué sus predicciones no siempre se cumplen y cómo interpreta el resultado electoral.

Karen Caro, quien predijo la victoria de Cepeda, hizo inesperada predicción tras el triunfo de Abelardo de la Espriella
La vidente que predijo la victoria de Cepeda reaccionó al triunfo de Abelardo con inesperada predicción (Foto Juan BARRETO / AFP)

¿Qué dijo Karen Caro sobre la victoria de Abelardo?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Karen Caro comenzó reconociendo que Abelardo de la Espriella fue el ganador de las elecciones presidenciales y que los resultados ya habían sido definidos por la voluntad de los ciudadanos.

La creadora de contenido aprovechó la oportunidad para recordar a sus seguidores que las predicciones no representan una verdad absoluta y que siempre deben entenderse como posibilidades, no como hechos confirmados.

Según explicó, las energías, las decisiones de las personas y las circunstancias pueden cambiar constantemente, por lo que una predicción puede modificarse con el tiempo.

Karen también insistió en que la única verdad absoluta pertenece a Dios y pidió a los colombianos aceptar los resultados electorales con respeto, independientemente de la posición política de cada persona.

"En todos los videos que yo he hecho [...] fui muy clara en que siempre pueden fallar las predicciones [...] No hay una verdad absoluta", comentó.

La vidente que predijo la victoria de Cepeda reaccionó al triunfo de Abelardo con inesperada predicción
Karen Caro sorprendió con nueva predicción tras el triunfo de Abelardo de la Espriella (Foto Juan BARRETO / AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué habló de karma tras las elecciones?

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue cuando la influencer aseguró que la situación política que vive el país puede interpretarse como parte del karma colectivo de una nación.

Sin embargo, aclaró que no estaba utilizando la palabra karma de forma negativa. Para Karen Caro, el karma no necesariamente representa castigos o situaciones desfavorables, sino procesos de aprendizaje que ayudan a las personas y a las sociedades a evolucionar.

Por esa razón, manifestó que Colombia podría estar atravesando una experiencia que traerá enseñanzas importantes para el futuro del país.

Asimismo, expresó su deseo de que los próximos años sean positivos para los colombianos y que las decisiones que se tomen beneficien a la población.

"Con la fe intacta en que este es el karma que nuestro país tiene que vivir, no quiere decir que sea malo. Recordemos que el karma es el aprendizaje y no hay karmas malos del todo o buenos del todo. Hay procesos que tenemos que vivir de aprendizaje", reveló Karen.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Cristiano Ronaldo evitó responder una pregunta sobre Messi tras la victoria de Portugal Mundial de fútbol

Cristiano Ronaldo tuvo inesperada reacción cuando le mencionaron a Messi tras la goleada de Portugal

Cristiano Ronaldo sorprendió con su reacción luego de ser consultado sobre Messi tras la victoria de Portugal a Uzbekistán.

La Tricolor estrenará este uniforme frente a RD del Congo en el Mundial 2026 Copa Mundial

Este será el uniforme de la Selección Colombia para su segundo partido en el Mundial 2026

La Selección Colombia ya definió el uniforme que utilizará para enfrentar a República Democrática del Congo en su segundo partido del Mundial 2026

Acertaron el primer partido de Colombia y esta es su predicción ante el Congo Mundial de fútbol

Expertos que acertaron el debut de Colombia ya predijeron el partido contra el Congo: así quedaría

Tras acertar a su predicción en el debut de Colombia en el Mundial 2026, expertos vuelven a adivinar el marcador de esta noche.

Lo más superlike

Andrea Valdiri estalló tras nuevas declaraciones de su seguidor Andrea Valdiri

Andrea Valdiri rompió el silencio y tomó drástica decisión tras la polémica con su seguidor

Andrea Valdiri se pronunció tras el escándalo protagonizado con su seguidor y reveló que tomó fuerte medida.

Shakira sobre la seleccion colombia Shakira

Shakira y la sorpresa que tiene preparada durante el partido de Colombia vs RD Congo en el Mundial 2026

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación