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¿Qué ocurrirá tras victoria de Abelardo de la Espriella?, esta fue la predicción que hizo el Profesor Salomón

Confesión del Profesor Salomón sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella está llamando la atención.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Salomon y abelardo de la espriella
Profesor Salomón predijo triunfo de Abelardo de la Espriella/Canal RCN/AFP:JUAN BARRETO

El abogado Abelardo de la Espriella logró la victoria en la carrera por la Presidencia de Colombia este 21 de junio, de acuerdo con los reportes iniciales, superando al político Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

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¿El Profesor Salomón predijo que Abelardo de la Espriella ganaría la Presidencia?

El Profesor Salomón predijo que el candidato de derecha sería quien reemplazaría a partir del próximo 7 de agosto al actual Presidente Gustavo Petro, luego de llevarse la victoria en las elecciones presidenciales de Colombia.

profesor salomon sobre abelardo de la espriella

En entrevista para una emisora nacional, el Profesor Salomón fue cuestionado sobre quién consideraba que iba a ser el próximo Jefe de estado, a lo que este indicó que de la Espriella.

Señaló que ya ha habido cuatro presidentes de signo Leo (Iván Duque, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y Andrés Pastrana) y llegaría el quinto, dando a entender que sería Abelardo de la Espriella, quien también está bajo dicho signo zodiacal.

"Él es signo Leo, es fuego. Estamos en un año de fuego y él va a entrar en un ciclo donde van a llegar bendiciones divinas, no solo a él, a todos los Leo, va pisando fuerte, pero debe tener cuidado con mucha vanidad, fanfarronear, hablar le puede causar algunos inconvenientes o herir a otras personas", expresó.

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¿Qué dijo el Profesor Salomón sobre Iván Cepeda?

El Profesor Salomón también habló sobre Iván Cepeda, indicando que el filósofo es Escorpión y leyendo su situación actual para este signo.

salomon sobre elecciones presidenciales

"Pel*a hasta última hora, pero a tenido un grave problema y es que la gente que lo ha rodeado no ha sido la gente más adecuada para dejarlo ser él, no ha podido dar la lucha como la debe dar un Escorpión, no lo han dejado expresarse, si hay alguien inteligente, astuto y creativo es Escorpión, pero también rencoroso; tiene que sanar muchas heridas del pasado", expresó.

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Tras su declaración, miles de internautas reaccionaron sobre el tema, destacaron que sin duda alguna creen en sus lecturas y predicciones; aunque otros no tardaron en señalar que tal vez fue coincidencia.

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