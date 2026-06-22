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¿Qué pasará tras el triunfo de Abelardo de la Espriella?, esta fue la predicción que hizo Ayda Valencia

Revelación de Ayda Valencia sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella está dando de qué hablar.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
ayda valencia sobre abelardo de la espriella
Ayda Valencia predijo victoria de Abelardo de la Espriella/Canal RCN/Freepik

El abogado penalista y empresario Abelardo de la Espriella se llevó la victoria en las elecciones presidenciales de Colombia de este 21 de junio, según el primer conteo tras una segunda vuelta contra el candidato Iván Cepeda.

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¿Ayda Valencia predijo que Abelardo de la Espriella ganaría la Presidencia?

Ayda Valencia, experta en terapias alternativas y recordada por su participación en la producción del Canal RCN "Ellos están aquí", habría predicho que el candidato de derecha sería el elegido por Colombia para reemplazar al actual Presidente Gustavo Petro.

elecciones presidenciales en colombia

En entrevista para una emisora nacional, Ayda Valencia fue interrogada sobre quién ganaría las elecciones, a lo que señaló que sería de la Espriella y habló sobre cómo sería su Gobierno.

"Va a haber un cambio. Va a ser complicado, Colombia lamentablemente está en crisis, venimos en crisis desde hace mucho tiempo, de hecho un exprocurador que se iba a lanzar de candidato me reuní con él y me dijo '¿es momento para hacerlo?' y le dije 'no lo hagas ni loco porque al presidente que llega le va a tocar muy duro'", dijo.

Señaló que, el cambio será bastante complicado y su liderazgo será muy complejo.

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Tras su revelación, miles de internautas reaccionaron al respecto, donde muchos destacaron sus dones y otros opinaron sobre sus palabras.

¿Ayda Valencia sigue sorprendiendo con sus predicciones?

Recientemente también predijo que considera que la Selección Colombia no ganará el Mundial 2026, por lo que, muchos se han mostrado ansiosos al respecto, pues guardan la esperanza de que los cafeteros sí se puedan llevar dicho triunfo.

ayda valencia sobre el nuevo presidente de colombia

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Recordemos que la Selección Colombia ya disputó su primer partido contra la Selección de Uzbekistán y salió victoriosa con un resultado 3-1 tras goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

Por el momento, la tricolor se prepara para su segundo partido este martes 23 de junio a las 9:00 p.m. contra RD Congo, el cual puedes disfrutar a través de la pantalla del Canal RCN y también por medio de la aplicación y el canal de YouTube de RCN.

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