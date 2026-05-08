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Harry Styles emocionó al público mexicano al cantar famosa ranchera; así fue el momento

Harry Styles emocionó a su público en México al interpretar una reconocida canción de Pedro Infante.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Harry Styles sorprendió en México al cantar una ranchera.
Harry Styles cantó "Cielito lindo" en su concierto en México. (Foto: Kevin Winter/AFP)

El cantante Harry Styles sorprendió a su público mexicano cantando uno de los temas más recordados de Pedro Infante.

Harry Styles sigue de gira por México.
Harry Styles lleva 3 de 6 fechas en Ciudad de México. (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

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¿Cuál fue la ranchera que cantó Harry Styles en su concierto en México?

Durante una de sus presentaciones en Ciudad de México, el artista interpretó una parte de la famosa canción "Cielito lindo", generando la emoción y la euforia de los asistentes.

El momento fue registrado por los fans y se hizo tendencia en redes sociales en cuestión de minutos.

Styles comenzó la estrofa, pero los fanáticos lo acompañaron cantando a todo pulmón, por lo que tuvo que dejar que el público siguiera el tema mientras él disfrutaba del instante.

Harry Styles recordó a Pedro Infante.
Harry Styles logró "Sold out" en sus seis fechas en México. (Foto: Robyn Beck/AFP)

¿Qué países recorrerá Harry Styles en su gira Together, Together?

El británico continúa con su gira Together, Together, con la que recorrerá seis países: Países Bajos, Reino Unido, México, Estados Unidos, Brasil y Australia.

En México aún le restan tres fechas, la última programada para el 10 de agosto, antes de partir hacia Estados Unidos donde ofrecerá conciertos en Nueva York y Los Ángeles.

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Las imágenes de Zoe Kravitz, pareja del cantante, también se hicieron virales al ser captada disfrutando del espectáculo entre el público.

Posteriormente, continuará hacia Brasil y Australia, países donde ya logró los “Sold out” de sus presentaciones.

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Asimismo, el artista se ha paseado por las calles de Ciudad de México como un habitante más, compartiendo con sus fanáticas y disfrutando del clima y la gastronomía. Incluso se conocieron videos en los que fue criticado por cruzar las calles sin mirar, tal como suele hacerlo en Londres. Muchos internautas opinaron que Styles cree que en México existe la misma cultura vial que en su país, y que esa actitud podría traerle incidentes si no tiene precaución.

Por otro lado, también se hizo viral un clip en el que Harry se resbala por la lluvia en el escenario y termina en el suelo. Lejos de apenarse, decidió seguir con toda la actitud el show, convirtiendo un accidente en parte del espectáculo.

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