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Johan Mojica habló tras la polémica por su supuesto comentario en redes: esto respondió

Johan Mojica rompe el silencio tras polémico comentario en redes que causó una ola de críticas en su contra.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Johan Mojica reaccionó al comentario viral que puso en duda su imagen
Johan Mojica habló tras la polémica por el supuesto comentario en redes. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

En los últimos días, Johan Mojica, el lateral izquierdo de la Selección Colombia se volvió viral debido a un supuesto comentario que ha estado circulando en redes sociales.

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Toda la controversia empezó cuando un usuario le comentó en una de sus publicaciones que debería aprender a centrar, pueste comentario sí fue real y el mismo futbolista lo confirmó, pero el revuelo se generó cuando supuestamente él comentó.

Resulta que, un perfil usando una de sus fotos, respondió: “él no sabrá centrar, pero sí sabe hacer plata”, añadió que mientras lo critican, él está facturando; hecho que generó conmoción y críticas en contra de Mojica.

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El revuelo fue porque muchos cuestionaron que, a los futbolistas colombianos, presuntamente solo les importa hacer dinero y no lograr triunfos para todo el país y por esto, Jhan decidió romper el silencio y pronunciarse al respecto.

¿Qué dijo Johan Mojica tras supuesto comentario viral en redes?

En horas de la mañana de este miércoles 5 de agosto, Johan Mojica reapareció en su cuenta de Instagram y se pronunció sobre el comentario viral.

Johan Mojica habló tras la polémica por el supuesto comentario en redes
El mensaje viral de Johan Mojica era falso: el futbolista respondió. (AFP/ Don MacKinnon)

Primero, dio el contexto de lo que estaba ocurriendo y por qué él era tendencia, para luego explicar que no fue quien dejó ese polémico mensaje, respondiéndole al hombre que criticó su forma de jugar.

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“No voy a permitir que se hagan pasar por mí y un perfil falso haya dado su opinión. Yo sería incapaz de responder a una persona así, sé lo que cuesta hacer dinero”, explicó.

¿Qué más explicó el jugador al desmentir que no fue él el que hizo el comentario?

Johan Mojica fue enfático en decir que quería aclara el tema, ya que, en tantos años de carrera, nunca ha tenido inconvenientes con nadie y que, además, es una persona alegre y con carisma y eso lo saben las personas que lo conocen.

El mensaje viral de Johan Mojica era falso: el futbolista respondió
Johan Mojica reaccionó al comentario viral que puso en duda su imagen. (AFP/ Ulises RUIZ)

“Las personas que me conocen de cerca saben que sería incapaz de hacer algo así”, añadió.

Por último, Mojica hace la invitación para que las personas “que no tiene oficio”, no manchen el nombre de las personas que como el, se dedican a trabajar honradamente.

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