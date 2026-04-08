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Fans de Marvel están de luto por la muerte de querida actriz de Spider-Man

Los fanáticos de Spider-Man recibieron una triste noticia tras confirmarse el fallecimiento de una querida actriz de Marvel.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Muere Mary Rivera, actriz de Spider-Man, a los 82 años
Muere Mary Rivera, actriz de Spider-Man, a los 82 años. (Foto AFP: Yoshikazu Tsuno | Freepik).

Los seguidores de Spider-Man atraviesan un momento de tristeza tras conocerse la muerte de una querida actriz relacionada con el Universo Marvel. La noticia generó mensajes de despedida entre seguidores que recuerdan su participación en la icónica franquicia.

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¿Quién fue la actriz de Spider-Man que falleció?

La familia de Marvel y los fanáticos de Spider-Man recibieron una triste noticia tras conocerse en las últimas horas el fallecimiento de Mary Rivera a los 82 años.

Falleció Mary Rivera, recordada actriz de Spider-Man: No Way Home
Falleció Mary Rivera, recordada actriz de Spider-Man: No Way Home. (Foto AFP: Christian Petersen).

La actriz hizo parte de Spider-Man: No Way Home estrenada en 2021, donde interpretó a la querida abuela de Ned, el mejor amigo de Peter Parker, un personaje que, aunque tuvo una participación secundaria, logró quedarse en la memoria de los seguidores por su carisma y por formar parte de uno de los momentos más recordados de la franquicia con el regreso de las versiones del héroe arácnido interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

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Precisamente esto hizo que la partida de la actriz dejara una huella entre quienes disfrutaron de su trabajo y encontraron en su personaje uno de los momentos más emocionantes de Spider-Man: No Way Home.

¿Cuál fue la causa de muerte de Mary Rivera, actriz de Spider-Man: no way home?

La noticia sobre la muerte de la actriz Mary Rivera salió a la luz después de varios meses de su fallecimiento, ocurrido el pasado 15 de abril. De acuerdo con lo revelado por TMZ, la mujer atravesó una complicada situación médica antes de su partida, luego de sufrir un accidente cerebrovascular.

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El medio estadounidense, citando información entregada por personas cercanas a su entorno, señaló que el derrame cerebral tuvo graves consecuencias y que la actriz permaneció en coma tras ser hospitalizada en Honolulu, Hawái.

Durante ese periodo, los médicos habrían determinado que las posibilidades de que lograra despertar eran muy reducidas. Además, explicaron que una eventual recuperación podía estar acompañada de importantes afectaciones neurológicas que cambiarían su calidad de vida.

Murió Mary Rivera, la actriz de Spider-Man que conquistó a los fans de Marvel
Murió Mary Rivera, la actriz de Spider-Man que conquistó a los fans de Marvel. (Foto AFP: Amy Sussman)

Frente a este difícil panorama, sus familiares decidieron retirar el soporte vital, una decisión que terminó con el fallecimiento de la actriz, cuya partida fue confirmada públicamente el pasado lunes 3 de agosto.

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