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Aída Victoria Merlano les dio una inesperada noticia a sus seguidores: dejará las redes sociales

La creadora de contenido aseguró que en diciembre cerrará un ciclo en su vida y explicó por qué ya no quiere seguir siendo una figura polémica.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Aída Victoria Merlano les dio una inesperada noticia a sus seguidores: dejará las redes sociales
Aída Victoria Merlano confirmó cuándo se retirará de las redes y por qué tomó esa decisión (Foto Canal RCN)

Aída Victoria Merlano tomó por sorpresa a sus millones de seguidores al revelar que se retirará de las redes sociales a finales de este año.

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El anuncio generó una ola de reacciones entre quienes la han acompañado durante años y han seguido de cerca cada etapa de su vida, desde sus momentos más difíciles hasta los logros personales y profesionales que ha compartido en internet.

Aunque aseguró que todavía continuará creando contenido durante los próximos meses, dejó claro que su intención es despedirse de la vida pública digital antes de que termine el año.

Aída Victoria Merlano anunció que dejará las redes sociales y explicó la razón de su decisión
Aída Victoria Merlano les dio una inesperada noticia a sus seguidores: dejará las redes sociales (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Aída Victoria Merlano sobre su retiro de las redes sociales?

Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido explicó que siente un profundo agradecimiento hacia las personas que la han acompañado desde el inicio de su carrera y aseguró que sus seguidores la han visto crecer, equivocarse, superar momentos difíciles y celebrar nuevas etapas de su vida.

Sin embargo, confesó que ya no desea seguir siendo una figura constantemente envuelta en polémicas.

Por esa razón anunció que aprovechará los meses que quedan de 2026 para seguir compartiendo contenido con su comunidad y cerrar este ciclo de la mejor manera posible.

Aída afirmó que quiere despedirse dejando publicaciones que realmente disfrute hacer y que representen lo que quiere transmitir antes de alejarse de las plataformas digitales.

También explicó que su intención no es desaparecer por completo de la vida pública, sino regresar únicamente en momentos específicos para compartir noticias importantes, proyectos o actualizaciones sobre su vida personal.

Además, aseguró que una de las cosas que más desea cambiar es dejar de opinar sobre las diferentes polémicas que suelen surgir en redes sociales.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El anuncio provocó cientos de comentarios entre sus seguidores. Muchas personas lamentaron la noticia y aseguraron que extrañarán el contenido que publica con frecuencia, destacando que durante años se convirtió en una de las creadoras de contenido más influyentes del país.

Otros afirmaron que respetan su decisión y le desearon tranquilidad en la nueva etapa que está por comenzar, señalando que la paz mental debe estar por encima de la exposición constante.

Sin embargo, también surgieron usuarios que comenzaron a preguntarse si la decisión podría estar relacionada con la nueva relación sentimental que mantiene actualmente.

Aída Victoria Merlano sorprendió al anunciar su retiro de las redes
Aída Victoria Merlano confirmó que se alejará de las redes sociales (Foto Canal RCN)
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