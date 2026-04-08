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Esposa de Iván Marín se pronuncia tras diferencia con Lina Tejeiro: “digan lo que digan”

Esposa de Iván Marín dejó un contundente comentario en redes, tras el capítulo que protagonizó Lina y el comediante en MasterChef.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Esposa de Iván Marín reaccionó a la polémica con Lina Tejeiro
Esposa de Iván Marín habló tras la controversia con Lina Tejeiro. (Foto/ Canal RCN)

El pasado lunes 3 de agosto, se vivió un intenso capítulo en MasterChef Celebrity Colombia 2026, en el cual, se vivieron muchas emociones debido a que, en la competencia, ya se están viendo las rivalidades.

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En este episodio, Lina Tejeiro e Iván Marín fueron los protagonistas, debido a que la actriz dejó claro que no le parecía que su compañero no cocinara solo y que lo salvaran tanto, pues ya dijo que “va en coche”.

Por eso mismo, el comediante dijo que quería cocinar solo para demostrarle a ella que, sí podía, pues el reto era en parejas, sin embargo, Tuto Patiño se ofreció en ayudarlo y hacer equipo con él, lo que conmovió a los televidentes.

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Se vio que Iván lloró tras haber terminado su plato y completar el reto, por lo que recibió consuelo de Tuto, sin embargo, en la degustación no les fue muy bien, pero, lo intentaron; por el lado de Lina, recibió críticas por haber sido honesta con su opinión.

¿Cuál fue el comentario que dejó en redes la esposa de Iván Marín?

A través de la publicación del Canal RCN, en donde compartieron las palabras de Lina Tejeiro y el llanto de Iván Marín, la esposa del comediante, Leidy Silva, dejó un contundente comentario, expresando el amor que siente por su pareja y resaltó que es un hombre noble.

Esposa de Iván Marín habló tras la controversia con Lina Tejeiro
Esposa de Iván Marín reaccionó tras el comentario de Lina Tejeiro. (Foto/ Canal RCN)

“Digan lo que digan, hagan lo que hagan, tus ojos nunca mienten, no hay maldad en tu corazón”, reveló Leidy.

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Así mismo, destacó que se siente orgullosa de lo que él es y de lo que ha demostrado durante la competencia.

¿Qué le dijeron a Iván Marín tras las palabras de Lina Tejeiro?

Cuando Iván Marín pasó al atril, la chef Belén le dijo que no le diera importancia a lo que él le dicen y le puso el ejemplo de la mantequilla, “que todo le resbale”, pues sabe que sus compañeros no le tendrían mucha fe.

Esposa de Iván Marín reaccionó tras el comentario de Lina Tejeiro
Esposa de Iván Marín reaccionó a la polémica con Lina Tejeiro. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, por su lado, en las entrevistas de sus compañeros, Pautips destacó que las palabras negativas de que él no sabe, se las podrías estar tomando en serio y que él debería recibir otro tipo de apoyo.

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