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Shakira compartió un desgarrador mensaje en redes: "Fue muy difícil decirte adiós"

La cantante publicó nuevas imágenes junto a los niños de Uganda que participaron con ella en el show del Mundial

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
el mensaje de Shakira que conmovió a millones
Shakira rompió el corazón de sus seguidores con emotivo mensaje (Foto Kevin Kane / AFP) (Foto freepik)

Shakira volvió a emocionar a sus millones de seguidores al compartir una serie de fotografías y un emotivo mensaje dedicado a los niños de Uganda que la acompañaron durante el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026.

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Las imágenes llegan días después de que se hiciera viral el video en el que la artista y los menores rompieron en llanto al momento de despedirse tras la presentación.

Shakira emocionó a sus seguidores con un sentido mensaje de despedida
Shakira compartió un desgarrador mensaje tras despedirse de los niños que la acompañaron en el Mundial (Foto Jewel SAMAD / AFP)

¿Qué pasó en el emotivo video de Shakira con los niños de Uganda?

Durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, Shakira compartió escenario con un grupo de niños provenientes de Uganda.

Tras finalizar la presentación, llegó el momento de despedirse y las emociones se apoderaron de todos. Los menores comenzaron a llorar al saber que debían regresar a su país, mientras la cantante intentaba consolarlos con abrazos y palabras de cariño.

Visiblemente conmovida, Shakira les aseguró que ese no sería un adiós definitivo. La artista les prometió que seguirían siendo amigos, que mantendrían el contacto una vez regresaran a Uganda y que incluso esperaba reencontrarse con ellos muy pronto. También les dijo que le encantaría invitarlos a uno de sus conciertos en Madrid.

Shakira reapareció con un emotivo mensaje que hizo llorar a sus seguidores
Shakira emocionó a sus seguidores con un sentido mensaje de despedida (Foto Kevin Kane / AFP)

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¿Qué compartió Shakira junto a los niños de Uganda?

La cantante cumplió la promesa que les hizo y compartió en sus redes sociales un carrusel de fotografías mostrando los días que pasó junto a los menores antes de su regreso.

En las imágenes se les ve disfrutando del mar por primera vez, jugando en la playa, compartiendo con la familia de la artista, riendo, bailando e incluso haciéndole trenzas a Shakira.

Junto a las fotografías, la barranquillera escribió un extenso mensaje en el que aseguró que esos días estuvieron llenos de un amor que, según ella, es difícil de explicar.

Contó que fue muy especial ver cómo los niños transformaban cada lugar que visitaban y cómo conectaban con todas las personas que conocían.

También confesó que despedirse de ellos fue uno de los momentos más difíciles, pues aprendió de su capacidad para amar sin importar el idioma, la cultura, el país de origen o las diferencias sociales.

Finalmente, Shakira afirmó que ahora siente a esos niños como parte de su familia y aseguró que esta experiencia le recordó que todos los menores del mundo merecen ser protegidos, cuidados y amados.

Para la artista, los niños nacen a través de sus padres, pero son una responsabilidad compartida por toda la sociedad, un mensaje que fue ampliamente aplaudido por sus seguidores.

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